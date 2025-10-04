Tyrrhenian Link, sfregio al mare sardo 

Il Tyrrhenian Link non lesina sorprese. A duecento metri dalla costa sono stati sistemati dei galleggianti, che da terra sembrano delle piattaforme in mezzo al mare. L’utilizzo non è conosciuto: potrebbero servire per la segnalazione e le distanze che devono tenere le navi nella posa del maxi cavo, oppure sono strutture di supporto al cantiere. Attorno ci sono dei galleggianti più piccoli: «Chissà che fine farà questo tratto di mare», lamentano tecnici del settore, residenti e attivisti contro l’invasione delle rinnovabili ognuno per la sua parte.

Paure

Va da sé che a Terra Mala, cala rocciosa della costa quartese con una spiaggiola ora scomparsa per far posto al cantiere del cavo che – in andata e ritorno – porterà l’energia in Sicilia, a Termini Imerese, ci sono diverse persone che vogliono vederci chiaro. Perché le trivellazioni e non soltanto causeranno dei danni ambientali di ampia portata. L’argomento è stato seguito dal comitato No Tyrrhenian Link anche a Selargius. Attraverso il portavoce Agostino Atzeni fa sapere: «L'eliminazione dei fanghi suppone anche la rimozione della posidonia, che produce ossigeno, e il substrato fertile del suolo marittimo. È un danno alla zona protetta di Mari Pintau». E non solo.

La vicenda

I timori che, fin dall’inizio, hanno accompagnato la realizzazione del Tyrrhenian Link, non si sono dunque placati. Chi è passato nei pressi del cantiere si è accorto della portata degli elementi per la trivellazione e per la posa. A riva, poi, c’è l’innesto del cavo. Il panorama è inquietante, tra macchinari imponenti, trivelle e chissà quale altro mezzo. «Magari non subito, ma faremo i conti anche con i fanghi che emergeranno dal fondale», dice Gianni Cossu, ingegnere vicino ai comitati che ha studiato gli effetti di strutture come il Tyrrhenian Link sull’ambiente. «Posso affermare che almeno una parte di costa verrà invasa, fino al posizionamento nel fondale da questi fanghi. Materiale organico marino, niente di allarmante ma, di sicuro, poco gradevole».

I rischi

L’inquinamento, a cantiere chiuso, potrebbe derivare da altro: «L’elettrolisi potrebbe produrre bromo e cloro, che si riverserebbero sulle spiagge a danno della costa quartese», prosegue Cossu. «Inoltre, il continuo brusio derivante dalla cabina primaria sistemata sulla spiaggia, oltre che causare inquinamento acustico, potrebbe non essere il massimo per la permanenza in questa zona di alcune specie marine». Insomma, chi sta costruendo il maxi cavo saprà senz’altro tutte queste cose: «Lo testimoniano con chiarezza alcuni studi scientifici, non sono invenzioni o proteste campate in aria». Cossu, che in passato aveva sollevato anche la questione della svalutazione degli immobili, dovuto anche all’impatto che la cabina avrà su questo tratto di costa, ora mette in guardia dai pericoli legati alla messa in opera del sistema. «Di sicuro le cose non cambieranno in meglio per Terra Mala», chiosa l’ingegnere quartese. «L’auspicio è che l’inquinamento sia limitato».

Le navi

Quanto ai lavori, resta in vigore l’ordinanza della Capitaneria: «Dal 16 settembre 2025 al 30 marzo 2026, la zona di mare antistante la località Terra Mala sarà interessata da lavori di sorveglianza del cavo sottomarino posato e non interrato per il progetto Tyrrhenian Link. Le attività saranno svolte dalla società Poliservizi Srl per conto di Terna Rete Italia Prysmian. Sei le navi impegnate nella sorveglianza: M/P Regina, M/P Regina Seconda, M/P Nicola Arena, M/P Marcantonio IV, M/P Jijel e M/B Riuccio Primo». Sorveglianza forse garantita da terra: le navi arrivano e ripartono per mete sconosciute.

