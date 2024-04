Tyrrhenian link, scontro sul progetto Milia: porterà l’energia in Sardegna Il comitato: sbaglia, è una speculazione 

È polemica tra il comitato che si batte contro la realizzazione del Tyrrhenian link e il sindaco di Quartu Graziano Milia.

In un video pubblicato sul suo canale Telegram il primo cittadino della terza città della Sardegna, nel cui territorio – a Terra Mala – approderà il gigantesco cavo sottomarino di Terna che collegherà l’Isola alla Sicilia, interviene sull’argomento e difende il progetto: «Nella prima fase porterà energia alla Sardegna, dobbiamo fare chiarezza: molti credono che serva per esportare l’elettricità prodotta nell’Isola ma questo succederà forse tra dieci o quindici anni. Noi attualmente la produciamo con due centrali a carbone che dobbiamo assolutamente chiudere, non possiamo passare come i più grandi inquinatori del Mediterraneo», attacca Milia. Che continua: «Il cavo serve per importare, al contrario di quello che si sta dicendo in giro: sul Tyrrhenian link stanno girando delle voci quasi da no vax», dice il sindaco che comunque ribadisce la sua contrarietà al consumo del suolo e del paesaggio con le pale eoliche, «invece il passaggio del cavidotto non provocherà alcun impatto sul nostro territorio, sarà sotterraneo».

Al contrario, precisa Milia, «di quanto succederà a Selargius, dove non capisco perché per la realizzazione della centrale si sono scelti terreni agricoli e non una zona industriale».

Gli attacchi

Ma sul fronte opposto c’è un largo movimento di contrari all’opera: il “Comitato di difesa del territorio - No Tyrrehnian link”, la pensa diversamente e da mesi combatte contro la centrale di scambio nelle campagne di Selargius, dove arriverà il cavo sbucato dal mare. Sostengono – dati alla mano – che il cavo servirà invece per esportare l’energia prodotta dalla foresta di impianti eolici che sembra debba invadere la Sardegna. «Da un sindaco capace e presente come Milia, una tale carenza informativa non è accettabile», scrivono i rappresentanti del comitato sui social network, che addebitano al sindaco «un’assoluta non conoscenza del progetto, perché dice che il cavo serve a portare energia dalla Sicilia alla Sardegna. È esattamente il contrario», spiegano gli attivisti.

Lo squilibrio

«Le richieste di installazione di impianti eolici in Sardegna riguardano una quantità di Gigawatt spropositata per il fabbisogno sardo, la cui energia prodotta dovrà per forza essere esportata con dei cavi marini, tra cui il Tyrrhenian link, di cui la popolazione di Terramala nulla sapeva. Il cavo che entra a Terramala e, passando per i Comuni di Quartucciu, Settimo, arriverà alla stazione di Selargius, prenderà l’energia prodotta dalle pale installate in Sardegna». Intanto si attende l’esito del ricorso al presidente della Repubblica, presentato dal Comune di Selargius per cercare di bloccare il progetto di Terna che interessa il territorio selargino anche con alcuni espropri in corso.

