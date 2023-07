Tyrrhenian Link, scontro in Consiglio 

«Difenderemo il nostro territorio con le unghie e con i denti». Lo dicono senza timore e a gran voce selargini e non che ieri hanno partecipato al Consiglio comunale per dire “No” alle due stazioni elettriche, che dovrebbero sorgere in località Su Pardu, nell’ambito del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna. I dubbi e le preoccupazioni dei cittadini si sono fatte più forti verso Terna, l’azienda che dovrà realizzare l’opera ma, in una sala molto calda e non solo per le alte temperature, non è neanche riuscita a concludere la presentazione del progetto. Dito puntato anche contro il sindaco, Gigi Concu, reo – a detta di selargini e minoranza – di aver «deciso tutto da solo, senza coinvolgere il Consiglio e senza informare i cittadini».

I comitati

«Dovete fare una consultazione popolare, un referendum e saranno i cittadini a decidere non voi», grida una donna tra il pubblico, incassando gli applausi dei presenti e ribadendo che solo da poche settimane sono venuti a sapere di questo progetto. Per il presidente del Consiglio, Tonino Melis, mantenere l’ordine è stato difficile, in tanti se la sono presa con lui accusandolo di essere «il primo colpevole della morte dell’agro».

La seduta

Fischi e urla hanno animato la prima parte del dibattito con Melis che più volte ha minacciato di sospendere la seduta. «Di questo progetto siamo venuti a conoscenza solo a marzo, eppure va avanti dal 2021», attacca Rita Corda, portavoce del Comitato spontaneo per la difesa del territorio. «Se Terna e il sindaco avessero attivato una consultazione pubblica saremo intervenuti prima. Noi siamo qui per difendere il nostro agro. Sono venuti per realizzare due nuove stazioni, ma hanno dimenticato che quella realizzata negli anni Ottanta aspettava di essere rimossa, ma Terna è sparita. Oggi tornano ancora per deturpare il territorio, oltretutto in una zona a rischio idrogeologico. Siamo consapevoli che c’è una transizione energetica in corso, ma non può avvenire senza il coinvolgimento dei cittadini. Vogliamo partecipare e poter consegnare un territorio sano e pulito al futuro». C’è chi parla di una «quarta colonia in terra sarda: ci sfruttano, vanno via e lasciano le ferraglie». E chi, invece, «di abominio che combatteremo». Dall’altra parte l’azienda si dice pronta a dialogare con il territorio. «L’attività di dialogo è stata avviata già durante le fasi di concertazione pre-autorizzativa e di consultazione pubblica, durante la quale l’azienda ha coinvolto tutte le amministrazioni, gli Enti locali e i cittadini interessati dall’opera, con i quali sono state condivise le finalità e i benefici della futura infrastruttura», spiegano i tecnici di Terna, «durante le fasi di concertazione, nonostante le stringenti limitazioni imposte dalla pandemia, abbiamo organizzato una serie di “Terna Incontra” in modalità digitale per condividere le soluzioni progettuali e per raccogliere suggerimenti e proposte dalle comunità locali».

