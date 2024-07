Tyrrhenian link, scontro comitati-sindaco 

Tutto è cominciato con una vignetta ironica pubblicata dal sindaco Graziano Milia sul suo canale telegram. Due immagini di Pinocchio con la scritta “No T-Link” e “YesCo2”. Il colore della maglia del burattino è gialla come quelle dei Comitati No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius, che da mesi protestano contro il cavo di Terna che collegherà la Sicilia alla Sardegna approdando a Terra Mala.

Lo scontro

Tanto basta per riaccendere lo scontro dopo che qualche giorno fa gli attivisti avevano anche occupato il Consiglio. «Noi non siamo bugiardi» è la risposta del comitato Quartu No Tyrrhenian Link, «siamo cittadini consapevoli che questa infrastruttura è solo l’ennesima servitù, che si inserisce nell’ottica della speculazione energetica in atto in Sardegna, che non servirà ai cittadini sardi ma solo ad esportare energia a beneficio di altri oltre Tirreno».E la risposta di Milia non si è fatta attendere: «Con tutte le minacce che continuo a ricevere da mesi, l’ironia voleva essere un modo per sorridere e rasserenare gli animi. Ma mi pare che la via della verità e della ragione sia irrimediabilmente smarrita».

I comitati

La reazione del comitato alla vignetta del primo cittadino era arrivata nel pomeriggio di ieri. «Comunichiamo e denunciamo l’attacco ricevuto dal sindaco Milia che, ancora una volta, non esprimendosi sul merito dell’istanza mossa dai cittadini, preoccupati del progetto del Tyrrhenian Link, ne denigra l’operato attraverso la diffusione tra centinaia e centinaia di cittadini quartesi, di immagini che riproducono Pinocchio con una maglietta gialla e la scritta “no Tyrrenian link”». E ancora: «Il sindaco, a quattro giorni dal consiglio comunale in cui abbiamo reiterato la richiesta di svolgimento di un consiglio comunale aperto, portata avanti anche da due capigruppo dell’opposizione in consiglio (Francesco Piludu e Barbara Cadoni), invece di attivarsi affinché venga stabilita una data, pubblica immagini denigratorie. Avevamo già denunciato quanto fossero inveritiere le dichiarazioni del sindaco espresse in un video pubblicato sui social, dove sosteneva che il Tyrrhenian Link era solo un tombino ed il cavo passasse solo nella via pubblica e che “passerà un cavo e non se ne accorgerà nessuno”. Ciò che è vero invece è che il cavo approderà a Terra Mala, zona a mare favolosa, a cento metri di distanza da Mari Pintau, zona SIC».

Milia

«Sono allibito davanti a tanta aggressività» ha replicato il sindaco: «Un comitato mi accusa di essere irrispettoso, denigratore e antidemocratico» e allegando un audio dove si sentono parole minacciose ha aggiunto, «provate a sentire che cosa dicono quelle di quel comitato su di me. Ascoltatelo tutto, sino alla fine. Queste sono le persone che vogliono discutere civilmente».

Minacce dalle quali i comitati prendono le distanze – «ci teniamo a specificare che non conosciamo l'autrice dell’audio e che essa non ha mai fatto parte del nostro comitato» – annunciando «che presenteremo una querela per diffamazione contro il sindaco di Quartu, qualora lui non dovesse pubblicare immediatamente una rettifica, attraverso la stampa e il suo profilo Facebook».

