Tyrrhenian Link, scontro Cappai-Concu 

Dopo l’ondata di espropri contestati da proprietari dei terreni dell’agro e comitati, ora la polemica sul Tyrrhenian link a Selargius si concentra sul rischio per la salute pubblica causato dalle due stazioni elettriche previste nel progetto di Terna.

«Pericoli messi nero su bianco dall’agronomo, il sindaco però sta sottovalutando il problema visto che è da un mese che regna il silenzio nonostante gli impegni presi in Consiglio», lamenta l’esponente della minoranza Alberto Cappai. «Sto facendo e continuo a fare quanto è in mio potere», la replica del sindaco Gigi Concu che ricorda la richiesta di sospensiva presentata tramite avvocato, sino alle ultime contestazioni al progetto inviate pochi giorni fa dall’ufficio tecnico al Ministero dell’Ambiente e a Terna.

La polemica

L’ultima discussione in Consiglio sui rischi del progetto di Terna risale a un mese fa circa. Al centro della riunione la relazione stilata da un agronomo - richiesta dal Comune per supportare la sospensiva delle autorizzazioni alla dorsale elettrica - che ha certificato «il grave impatto ambientale» del Tyrrhenian link nelle campagne di Selargius. In quell’occasione era stato approvato un ordine del giorno proposto dalla minoranza e sposato da gran parte dell’Aula di piazza Cellarium: nel documento si impegnava il sindaco a «richiedere l’intervento delle autorità sanitarie e ambientali competenti per un monitoraggio della qualità dell’aria, del suolo e delle condizioni di salute della popolazione residente nelle aree interessate». Sì di tutti i consiglieri, tranne il gruppo consiliare dei Riformatori. «Quell’ordine del giorno andava approvato all’unanimità, e il sindaco avrebbe dovuto portare avanti gli impegni presi», ribadisce Cappai, «invece così non è stato».

La replica

Critiche che il primo cittadino respinge. «Abbiamo presentato la richiesta di sospensiva che sta facendo il suo corso», ricorda Concu. Nel frattempo è arrivata una variante al progetto inviata da Terna alcuni giorni fa per la stazione di conversione, una delle due centrali previste nell’agro selargino. Di fatto una modifica della superficie in riduzione dell’impianto, ma il Comune ha comunque inviato una serie di contestazioni e richieste di chiarimenti amministrativi e tecnici, chiedendo al Ministero dell’Ambiente lo stop all’intervento compreso di variante. Oltre a una serie di incongruenze e imprecisioni negli elaborati, «non è presente nessuno studio ad hoc su campo elettromagnetico per l’impianto in corso di progettazione», una delle osservazioni scritte dall’ufficio tecnico del Municipio e in attesa di risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA