Tyrrhenian Link, scavi in riva al mare Si teme per il paesaggio 

Sbancamenti, scavi per ben oltre un metro di profondità. Nell’area delimitata di Terra Mala, da dove partirà il tubo al centro di tutte le controversie con carichi di energia elettrica tali da alimentare mezza Penisola, sono in corso lavori imponenti. Sarà sistemata anche una cabina elettrica e la zona di mare sottostante è interdetta alla balneazione.

Il divieto

Al largo non si possono fermare neppure le barche: tirare dritto davanti a spettacoli della natura come Mari Pintau è difficile, ma ora è imposto da decisioni prese dall’alto. Ed è solo l’inizio: il tracciato per far arrivare lì il cavo e, prima di collegarlo a Selargius, dovrebbe prevedere altri sbancamenti, interruzioni della regolare percorribilità delle strade visto il movimento e l’eccezionale portata dell’area cantiere. Non è facile capire che cosa stia accadendo: non si sa neppure in che punto preciso verrà fatto l’approdo in mare. Al lato della nuova Statale 125 sono stati adagiati i piloni che conterranno il maxi cavo.

I cittadini

«È una situazione che non ci aspettavamo, almeno di questo livello», dice Giulia Lai, avvocato, la cui casa di famiglia è proprio accanto al cantiere aperto nella strada per il mare. «È inutile qualsiasi intervento, in questa fase: magari i cittadini, quartesi e non, si sveglieranno quando vedranno gli interventi terminati e si troveranno davanti a un’opera che non aspettavano essere così impattante». I comitati, di recente, sono intervenuti e hanno manifestato per il blocco della strada per il mare a Terra Mala, ma in concreto nessuna iniziativa di tipo legale pare essere ammissibile.

La reazione

«Le notizie che arrivano dal fronte della speculazione energetica, e questa relativa al Tyrrhenian Link è proprio l’ultima, sono un vero bollettino di guerra», prosegue Zuddas. «Le nostre coste da Pan di Zucchero a Carloforte, da Pula a Chia,.dal Golfo degli Angeli a Piscinas, da Saccargia a Santa Cristina sono sotto attacco mentre la Regione tace. Un silenzio colpevole. Non esiste oggi alcuna norma regionale efficace a tutela reale del paesaggio, delle coste, della biodiversità. Non esiste alcuna strategia pubblica che anteponga l’interesse collettivo alla logica del profitto privato». Il motivo centrale è però un altro, che poi – alla fine – è il solito.

Vuoto normativo

«La Legge di iniziativa popolare Pratobello24 giace ancora ignorata nei cassetti del Consiglio regionale. Non discussa, non esaminata, non ascoltata. Come se il popolo non esistesse», dice Michele Zuddas, avvocato, da sempre vicino ai comitati. «Nel frattempo, l’avanzata continua. Multinazionali dell’energia e soggetti a capitale pubblico come Terna, forte della sua posizione dominante e della complicità istituzionale, procedono senza ostacoli con progetti di devastazione ambientale mascherati da transizione ecologica. Terna, peraltro, non è un soggetto neutrale: è una società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti e partecipata da fondi finanziari internazionali, con interessi strategici ben definiti nel Mediterraneo. Il suo obiettivo non è salvare il pianeta, ma potenziare l’infrastruttura elettrica al servizio di interessi industriali esterni alla Sardegna, trasformando l’Isola in una gigantesca servitù energetica. Questo non è sviluppo», chiude Zuddas. «Questo è colonialismo economico in abiti nuovi».

RIPRODUZIONE RISERVATA