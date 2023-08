«Tyrrhenian link, sarà battaglia» 

«Le campagne di Selargius non avranno più nessun valore, abbiamo paura per il nostro territorio e per il futuro della Sardegna. Terna a Selargius non ha rispettato la legge, stiamo valutando l’ipotesi di organizzare un presidio contro il Tyrrhenian link». Con queste parole il Comitato di Difesa del Territorio ha avviato, ieri sera, in piazza “Su Mercadeddu” a Selargius, l’assemblea pubblica per dire No al progetto delle stazioni elettriche di Terna.

«Impugneremo la delibera»

«La procedura è avvenuta senza che i cittadini venissero informati, senza nessuna consultazione popolare che è obbligatoria per legge, il sindaco non ha coinvolto nemmeno il consiglio comunale. Noi vogliamo difendere in nostro agro, un territorio di 1500 ettari su cui esiste un progetto di sviluppo e di valorizzazione. Vogliamo fermare il Tyrrhenian link»», ha dichiarato la presidentessa del Comitato, Rita Corda. «L’intesa con la Regione è avvenuta in maniera scorretta, senza il consenso delle amministrazioni locali, senza che esista una mappa che identifichi i luoghi dove le pale vengano posizionate. Noi stiamo aspettando la delibera di Giunta per impugnarla al Tar, e stiamo esaminando l’ipotesi di fare un esposto anche alla Procura della Repubblica».

Indennizzi irrisori

Mariangela Gallus, proprietaria e agricoltore diretto di una vigna nell’agro di Selargius, ha denunciato di essere stata contattata da Terna: «Mi hanno detto: s e non vendete vi espropriamo le terre. Ci hanno proposto una cifra irrisoria, ci vogliono portare via tutto per farci una centrale di corrente. Abbiamo paura ci succeda qualche tragedia, esplosioni o incendi causati dai fili. Vorrei che le campagne di Selargius fioriscano per creare lavoro non stazioni elettriche».

In una piazza piena, le battaglie arrivano anche dai residenti. «Ho da poco preso casa in campagna, ho un bambino di due settimane e ho paura di questa situazione. Non ci hanno neanche informato su quello a cui andiamo incontro», ha raccontato Bernardino Deiana.

Polemiche e malcontenti echeggiano tra i presenti. «I cittadini non sono contenti, il sindaco ha agito in maniera scorretta, non siamo stati informati», dichiara Antonio Monni. Della stessa opinione Antonello Mura, che ribadisce: «Sono contrario alle pale eoliche, deturpano, non capisco quali siano i vantaggi per l’ I sola. Devastano il territorio anche dal punto di vista estetico, incidono negativamente sul turismo , che è fonte di reddito. Possono creare problemi alla pastorizia, all’allevamento e all’agricoltura».

«I nostri governanti stanno cedendo la sovranità della nostra terra a queste multinazionali per un ritorno economico che sarà soltanto loro, così distruggeranno il turismo», ha sottolineato Stefano Bulla del Cec , Comitato ecologico consapevole. Tanti i pareri negativi che si scontrano col progetto di Terna.

