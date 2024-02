Tyrrhenian link, ricorso del Comune 

Il caso Tyrrhenian link a Selargius approderà presto nelle aule del Consiglio di Stato. L’atteso parere del legale incaricato dal Comune - l’avvocato Giovanni Dore - è arrivato ieri in Consiglio comunale dopo mesi di discussioni, incontri, e diversi blitz nell’aula di piazza Cellarium da parte del comitato cittadino in difesa dell’agro. In primis della località Su Padru, dove Terna vuole realizzare le due contestate sottostazioni elettriche.

Il ricorso

I presupposti per presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con la richiesta di revoca dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, ci sono. A partire dal tempo a disposizione, 120 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Buras - salvo diverse interpretazioni legislative - che dovrebbe scadere il 9 febbraio. Nella lunga relazione, l’avvocato Dore ha parlato di “eccesso di potere” da parte di Terna sotto diversi aspetti: “non risulta che Terna abbia fornito i chiarimenti necessari per quanto riguarda la compatibilità - per esempio - con il progetto di realizzazione della vasca di laminazione con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico dell’area e già oggetto di studio di fattibilità approvato”. Inoltre risultano anche diverse note, osservazioni e richieste di modifica presentate dal Comune e che “non sono state prese in considerazione”. Non solo: “è stata scelta una porzione di territorio agricolo, mentre il sindaco ha più volte sottolineato che l’intervento avrebbe potuto essere localizzato in altre aree già a destinazione industriale o per servizi generali, senza compromettere i terreni agricoli dei privati”.

Poi le conclusioni dell’avvocato Dore. Da una parte ci sono diverse possibili interpretazioni della normativa che potrebbero frenare l’esito positivo del ricorso, ma di fatto “sussistono i presupposti per impugnare il decreto autorizzativo”, le parole del legale. Sì quindi al ricorso al Presidente della Repubblica, che andrà presentato entro il 9 febbraio.

Il parere ha strappato l’applauso di una rappresentanza del No Tyrrhenian link presente nel pubblico dell’aula di piazza Cellarium. «Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante», commenta soddisfatta Rita Corda, portavoce del comitato cittadino che da tempo si sta battendo per stoppare il progetto di Terna a Selargius. «Questo dimostra che le azioni di lotta sono state determinanti per frenare su questo progetto dannoso e impattante per il nostro territorio».

