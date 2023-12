Tyrrhenian link, ricorso al Capo dello Stato 

Nuovo pressing per cercare di fermare la costruzione delle due stazioni elettriche nell’agro di Selargius. Dopo il no del Consiglio comunale al Tyrrhenian link, e la richiesta di sospensione dell’accordo con Terna, il tema è riapprodato in consiglio comunale con la mozione proposta dal consigliere di minoranza Mario Tuveri, dove si sollecita l’intervento urgente della Soprintendenza - di Roma e quella di Cagliari - nella zona di Su Padru, ritenuta potenzialmente archeologica.

Il documento

Un argomento caldo, da mesi al centro del dibattito dentro e fuori dal Municipio. A dare il via all’ultima discussione in consiglio comunale è stato l’esponente della minoranze Tuveri, con tanto di cronistoria sulle servitù elettriche in città, partendo dalla prima stazione realizzata dall’Enel in campagna e autorizzata negli anni Ottanta, sino alle modifiche legislative in materia susseguite nel corso degli anni. Nel documento Tuveri impegna il sindaco e la Giunta, «a sollecitare la Soprintendenza speciale archeologica e Belle Arti di Roma e la Soprintendenza archeologica di Cagliari, affinché effettuino quanto prima tutte le indagini necessarie a riportare alla luce eventuali testimonianze archeologiche materiali nella località di Su Padru nei terreni interessati dall’intervento di Terna». Indagini della Soprintendenza che - si chiede nella mozione - dovranno essere affiancate da professionisti eventualmente incaricati dal Comune. E si chiede di «vietare, laddove le testimonianze archeologiche siano di rilevante importanza, ogni attività edificatoria nella zona dove è previsto l’intervento Tyrrhenian link».

Malumori bipartisan

Documento che di fatto ha spaccato la minoranza, tanto che i gruppi presenti in Aula - a parte il consigliere Tuveri - non hanno partecipato al voto. Mentre la maggioranza ha sostenuto la mozione del collega di opposizione. La conferma che il tema Terna continua a creare malumori fra le forze politiche in Consiglio comunale, in entrambi gli schieramenti. «Apprezzo l’approfondimento fatto dal consigliere sul tema e sull’iter storico di questa vicenda», le parole dell’esponente della maggioranza Andrea Delpin, di Prima Selargius. Sulla stessa linea Giulio Melis, dei Riformatori: «L’intervento del collega Tuveri avrebbe meritato più attenzione, in particolare da parte del resto della minoranza».

L’incarico ai legali

Voto a favore anche da parte del sindaco Gigi Concu. «Tutti i suggerimenti e le proposte fatte per difendere il nostro territorio sono ben accette. Sia chiaro una volta per tutte: la pratica di Terna», ha ribadito Concu, «non è un progetto del sindaco chiuso nelle segrete stanze del Comune. La materia è complessa e sono d’accordo sul fatto che va approfondita in tutti i suoi aspetti», ha aggiunto annunciando il sì alla mozione. Nel frattempo il Comune - dopo il sì a un ordine del giorno votato il 5 dicembre scorso nell’aula di piazza Cellarium - ha appena affidato a uno studio legale di Cagliari l’incarico per valutare la possibilità di presentare un ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro il progetto di Terna.

