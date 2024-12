Tyrrhenian Link, presidio anche a Natale 

La mobilitazione contro il Tyrrhenian link nelle campagne di Selargius continua anche a Natale. Attivisti e comitati contrari al progetto di Terna annunciano nuove iniziative anche durante le vacanze di fine anno. Manifestazioni pacifiste - assicurano - come quella in programma oggi nella zona di Su Pardu, Spassillada, con pranzo comunitario e passeggiata pomeridiana fra i terreni che rischiano di essere trasformati in centrali elettriche. Il ritrovo è a Sa Barracca de Su Padru, il primo presidio nato nella campagna di Selargius contro la speculazione energetica, fulcro delle iniziative del comitato fondato lo scorso anno in difesa del territorio. Mobilitazione in attesa che venga presentata la sospensiva, ultimo tentativo che il Comune può fare per bloccare progetto e lavori in campagna. (f. l.)

