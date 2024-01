Tyrrhenian link, partono i lavori preliminari 

Le indagini preliminari nella zona di Su Padru, nell’agro di Selargius, sono iniziate come da prassi in vista del progetto esecutivo. Lì dove Terna vuole realizzare le due contestate stazioni elettriche inserite nell’intervento del Tyrrhenian link che interessa diversi Comuni dell’Isola, a pochi passi dalla stazione già costruita dall’Enel pochi decenni fa.I mezzi al lavoro sono stati avvistati qualche giorno fa da diversi agricoltori della zona, componenti del comitato cittadino “No Tyrrhenian link” che hanno rilanciato la fotografia sui social.

«Nell’area di Su Padru, nei terreni davanti all’entrata della stazione di Terna, sono stati effettuati dei carotaggi di analisi della terra da parte dell’azienda Tec.am. per capire dove, come e quanto scavare», scrivono nella pagina Facebook i rappresentanti del comitato di Selargius. «I lavori per le stazioni del Tyrrhenian link vanno avanti, e le bugie e le false promesse dell’amministrazione di Selargius e della Regione si fanno vedere. Noi siamo sempre vigili, chiediamo massima attenzione alla cittadinanza e ai lavoratori delle campagne sugli avanzamenti di questi lavori».La battaglia per difendere il territorio selargino continua, anche se di fatto l’iter per realizzare il Tyrrhenian link, a Su Padru così come negli altri Comuni dell’Isola, va avanti spedito, compresa la fase degli espropri dei terreni interessati dall’intervento. Il comitato però non si arrende, e rilancia l’appello: «Fermiamo questo scempio, difendiamo la nostra terra». (f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA