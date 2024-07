Tyrrhenian link: «Ora l’assemblea pubblica»  

Nessuna certezza sulla convocazione del Consiglio comunale aperto ai cittadini richiesto dai comitati No Tyrrhenian link, e per ultimo da due consiglieri del centrosinistra - Francesco Piludu (Cambiamo Quartu) e Barbara Cadoni (Pd) - dopo l’occupazione dell’Aula del Comune di Quartu martedì sera.

«Porteremo l’istanza presentata nella prossima conferenza dei capigruppo», assicura la presidente del Consiglio comunale quartese Rita Murgioni, «spetta ai consiglieri decidere se e quando si farà». I capigruppo dovrebbero riunirsi la prossima settimana, ma la convocazione non sembra scontata: serve infatti il sì della maggioranza dell’assemblea civica per fissare una riunione aperta, in questo caso sulla dorsale elettrica che attraverserà il Mediterraneo collegando la Sardegna alla Sicilia, il contestato doppio cavo proposto da Terna che tocca Terra Mala come punto d’approdo, sino all’agro di Selargius dove sono previste due mega stazioni elettriche.

Intanto cresce il malumore fra i comitati contrari al Tyrrhenian link, che - dopo assemblee pubbliche, sit-in e flash mob - martedì si sono presentati in massa durante la riunione del Consiglio comunale. Magliette gialle e striscione d’ordinanza, gli attivisti hanno atteso la fine del dibattito in corso per fissare un incontro pubblico in Comune dove parlare del progetto che da oltre un anno cercano di bloccare. «Terminata la seduta, tutti gli amministratori presenti hanno velocemente lasciato l’aula», spiegano delusi. «Il confronto pubblico, democratico e pacifico non può essere negato senza alcuna ragione: tutto questo non è accettabile».

