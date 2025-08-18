Tyrrhenian Link, ora l’allarme è per la discarica di batterie 

Nuovi espropri in arrivo, stavolta per fare spazio a una distesa di batterie. Non c’è pace per la campagna di Selargius, presa d’assalto da società e multinazionali che hanno scelto le località oltre la 554 per concentrare nuove centrali elettriche e cavi. Con il Tyrrhenian Link che resta l’incubo più temuto da chi nella campagna selargina ci lavora e ci abita.

Da alcune settimane c’è un nuovo progetto, un impianto di batterie nella località Matt’e Masoni, che sta creando allarme nel comitato cittadino No Tyrrhenian Link. «Non vendete le vostre terre per progetti legati alla speculazione energetica», l’appello ai selargini lanciato dal gruppo di attivisti guidati da Agostino Atzeni. «Un proprietario terriero ci ha comunicato di aver ricevuto da tempo delle richieste di acquisto per la sua proprietà nei pressi di Matt'e Masoni, per fare posto ad un ulteriore impianto Bess». Un impianto che ancora deve superare la fase della valutazione di impatto ambientale. «Il proprietario si è rifiutato di vendere, ma ha avuto pressioni da parte dell'incaricato della trattativa della compravendita per la cessione. E ci risulta che altri proprietari abbiano venduto. Ricordiamo», scrivono in una nota, «che i terreni che avete venduto a prezzi agricoli, verranno utilizzati per strutture industriali. Dunque, il gravissimo land grabbing in atto a Selargius, e in tutta la Sardegna, è gravato dalla questione speculativa. Da millenni i terreni selargini sono destinati alla produzione di uva, grano, capperi, mandorle, ortaggi e alberi da frutto», ricordano dal comitato locale. «Il processo di svendita è irreversibile, se un impianto fotovoltaico dopo 30 anni può tornare a produrre beni agricoli, le servitù selargine cambieranno per sempre la destinazione d'uso, in quanto accessori funzionali alle stazioni e al Tyrrhenian Link».

Poi la citazione di Ovidio Marras: “Su dinai spaciat, sa terra abarrat” (i soldi finiscono, la terra resta), vale per i proprietari terrieri e vale per Selargius. E infine il riferimento all'amministrazione selargina: «Non difende le campagne», e l’appello ai proprietari sotto sfratto: «Chiediamo di non vendere la terra per favorire la speculazione energetica, e di contattarci in privato se qualcuno ha ricevuto richieste di contatti di vendita di terreni di proprietà nei pressi di Matt’e Masoni».

Un allarme che fa presagire una nuova stagione di lotta degli attivisti, già sul piede di guerra da oltre due anni contro la speculazione energetica. E mentre c’è chi punta il dito contro le due nuove centrali di Terna, in tanti accusano chi in passato - nel 1987 - ha autorizzato l’attuale stazione elettrica di Terna - ai tempi Enel - indicata nei tanti progetti indirizzati al Comune come approdo a cui collegarsi. C’è chi lo definisce «il peccato originale, se non ci fosse stata probabilmente non ci sarebbe arrivato neanche il Tyrrhenian Link».

