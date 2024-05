Tyrrhenian link, occupati i primi terreni 

Il colpo di scena di una mattinata di tensione nelle campagne di Selargius con tecnici e operai del cantiere da una parte e un gruppo di rappresentanti del comitato “No Tyrrhenian Link” dall’altra, lo ha firmato Matteo Pedditzi.

Il gesto dimostrativo

Davanti ai carabinieri del Battaglione di Cagliari e agli agenti della Polizia – mentre Terna prendeva possesso dei terreni nell’agro selargino dove si dovranno realizzare le due centrali previste dal mega progetto che porterà l’energia elettrica dalla Sicilia attraverso un cavo sottomarino – l’attivista è salito su una piccola trivella di un’impresa impegnata nel campionamento del sottosuolo e ha annunciato: «Scendo a una sola condizione: dovete caricare la trivella sul vostro camion e andare via da qua».

E alla fine l’ha spuntata lui: il mezzo a quel punto è stato infatti caricato dagli operai su un camion e portato via. «La mia – ha detto Matteo Pedditzi subito dopo – è stata un’azione dimostrativa. La trivella sicuramente tornerà. Bisogna vigilare. Noi ribadiamo la nostra opposizione al progetto Terna. Noi vogliamo fare agricoltura, vogliamo lavorare i vigneti, il monica, la malvasia e fare orticoltura. Lasciateci fare quello che i nostri padri ci hanno insegnato».

L’occupazione dei terreni

Tutto al culmine di una mattinata abbastanza convulsa, iniziata con l’arrivo delle forze dell’ordine per l’applicazione del decreto di occupazione d’urgenza. Soprattutto quando tra i manifestanti si è saputo che qualcuno dei proprietari delle aree destinate al progetto, avrebbe trovato l’accordo con i funzionari di Terna inviati sul posto. «Non firmate, questa terra deve stare nostra. La Sardegna non può essere svenduta per quattro soldi», hanno gridato.

Una giornata iniziata presto, con i componenti del Comitato contro il progetto Terna che sono accorsi a Matta Masone, che si raggiunge dalla 387 attraverso una stradina interna a ridosso dei confini fra Selargius e Monserrato, non appena saputo di quanto stava accadendo. In questa zona dell’agro è nato anche il Comitato de “Sa barraca de su padru” dove spesso un gruppo di amici si incontra per parlare del futuro della campagna e anche di cultura.

La rabbia

C’è tensione. «Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesimo schiaffo alla Sardegna. Una occupazione vera e propria del territorio», dice Paoletta Dessì. «Qui la gente ha voglia di occuparsi di ulivi, di vigne, di orti. Invece siamo qui a protestare contro questo progetto che porterà solo danni, che cancellerà le nostre tradizioni, il nostro futuro, la nostra cultura».

Gli attivisti

A “Matta Masone” arriva anche Rita Corda, portavoce del “Comitato di difesa del territorio No Tyrrhenian link Selargius e Quartu”: «Il comitato – dice - ha presentato opposizione al progetto di Terna, con l'avvocato Michele Zuddas, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, alla Capitaneria di Porto e alla Guardia costiera. Diciamo no anche alla concessione del Demanio marittimo per 50 anni per Terra Mala a Quartu dove è previsto l’approdo del doppio cavo marino». Sulla questione del demanio c’è anche l’opposizione presentata dalle consigliere comunali di Selargius, Francesca Olla e Paola Maccioni, mentre un’osservazione al Piano di utilizzo del litorale disposto dal Comune di Quartu è stata presentato da parte di vari comitati. Ricorsi che per ora non sono però serviti a fermare il progetto di Terna.

