Tyrrhenian link, occupata l’Aula a Quartu 

Lo avevano annunciato sabato durante la protesta a Terra Mala, punto di approdo del cavo elettrico che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alle stazioni di Sleargius, che si sarebbero presentati tutti al Consiglio comunale di Quartu. E così hanno fatto: ieri i comitati No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius, sono arrivati in Comune con la maglietta gialla simbolo della lotta alla speculazione energetica, e si sono seduti in aula dove però all’ordine del giorno non era prevista alcuna discussione al progetto di Terna.

L’occupazione

Così alla fine, terminata la seduta, hanno occupato l’aula, andando via solo alcune ore dopo quando due consiglieri di opposizione hanno protocollato la richiesta per un consiglio comunale aperto. Tutto questo mentre fuori veniva improvvisata una sorta di assemblea pubblica con diversi manifestanti, molti dei quali rimasti all’esterno perché l’aula consiliare aveva raggiunto la capienza massima consentita da una recente ordinanza: 80 persone all’interno compresi assessori e consiglieri.

La protesta

I primi ad arrivare in Comune sono i rappresentanti di Sardegna Pulita guidati da Angelo Cremone. Cartello arrotolato sono saliti in aula dove hanno cercato un confronto con il sindaco Graziano Milia prima dell’inizio della seduta. «Il sindaco ci ha detto che è disponibile ad incontrare la gente e noi siamo fiduciosi», dice Cremone. Subito dopo è la volta del Comitato di Selargius con la portavoce Rita Corda: «Siamo qui dopo Terra Mala per chiedere di interloquire con la presidente del Consiglio per poter fissare un incontro pubblico sul Tyrrhenian Link, un consiglio aperto che abbiamo chiesto già il 10 giugno». Lo stesso che rivendica a gran voce il comitato di Quartu: «Il 6 aprile durante la presentazione del Pul» dice la portavoce Maria Paola Murgia, «era stato assicurato che era importate discuterne, ma sono passati tre mesi e questo incontro non c’è stato».

In aula si siedono tutti buoni e zitti. Soltanto un manifestante prova a prendere la parola , subito invitato a sedersi dagli agenti della Polizia locale. La seduta comincia e va via veloce disturbata soltanto dagli applausi dei comitati, poi si conclude tra le urla di qualcuno. Consiglieri, giunta e sindaco vanno via e in aula restano i manifestanti che occupano gli spalti. «Noi da qui non ci muoviamo» diranno Rita Corda e Giulia Lai, «fino a quando non ci sarà la data di questo consiglio comunale aperto».

La trattativa

Nel frattempo fuori c’è la protesta di tutti quelli che non vengono fatti entrare perché la capienza massima in aula è stata raggiunta. Tra questi la consigliera comunale di Selargius Francesca Olla, «questa non è democrazia», dice. Poi a prendere la parola è il consigliere Francesco Piludu che dice: «Siamo pronti a protocollare la richiesta per la convocazione di un consiglio comunale aperto. Ma ci tengo a precisare che la Sardegna non è in pericolo, la situazione va monitorata certamente ma non è terrificante». E a risolvere, almeno per ora, la questione, è proprio Piludu che insieme alla consigliera Barbara Cadoni, a fine sera protocollano la richiesta per convocare un consiglio comunale aperto.

«Abbiamo raggiunto un accordo»dice ancora Corda, «c’è stato l’impegno da parte del commissariato a sentire la presidente del consiglio per avare la data di convocazione di un consiglio comunale aperto e così abbiamo sgomberato l’aula».

RIPRODUZIONE RISERVATA