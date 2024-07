Tyrrhenian Link, nuovo sit-in: «Resisteremo» 

C’era anche una delegazione dei comitati contro l’eolico e il fotovoltaico, ieri a Selargius, a sostegno della “Rivolta degli ulivi” contro il Tyrrhenian Link. Nella città campidanese, in zona Su Pardu, è in corso un presidio nel punto in cui alcuni ulivi erano stati sradicati da Terna per dare corso al progetto: sono stati ripiantati dagli attivisti, in attesa della manifestazione di sabato alle 11 a Quartu-Terra Mala. Come informa Rita Corda, portavoce della protesta, al termine dell’affollata assemblea è stato approvato un documento. «È giunto il momento di invertire la tendenza: troppo suolo è stato cementificato, è ora di far crescere di nuovo gli alberi. Vogliamo che il popolo sia coinvolto nelle decisioni, non rabbonito con facili slogan. Invitiamo tutti i sardi e le sarde a unirsi a noi in questa lotta pacifica». In conclusione, il Coordinamento dei comitati sardi fa sapere: «La nostra resistenza non si fermerà finché la voce del popolo sardo non sarà ascoltata e rispettata».

La manifestazione

Tornando ai comitati contro l’eolico, aspettano che i sindaci sciolgano le riserve sulla manifestazione che si terrà allo svincolo per Orani della 389, la Nuoro-Lanusei. «È lì, a pochi chilometri da Pratobello, nel punto simbolo del parco eolico, che cercheremo di portare la manifestazione», dice il sindaco di Orani Marco Ziranu. «Non sarà un blocco stradale, ma qualcosa di simile al grande raduno di Pratobello. Contiamo di farla entro fine luglio». È d’accordo il sindaco di Oliena Bastiano Congiu: «Anche perché è assurdo che i progetti sull’eolico arrivino direttamente dal ministero e non è accettabile che privati possano espropriare altri privati».

