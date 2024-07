Tyrrhenian link, nuovo blitz nelle campagne di Selargius: «Terna ha raso al suolo gli ulivi»  

La protesta simbolica di sabato non è bastata a fermare lo sterminio di alberi in corso da tempo nella campagna di Selargius. Ieri mattina all’alba gli operai incaricati da Terna - dopo un sit in cui un centinaio di persone hanno cercato di proteggere le radici degli alberi pronti per essere sradicati - hanno dato il colpo di grazia espiantando i sei ulivi dal terreno sotto esproprio coatto. Lì dove, insieme ad altri ettari di campagna coltivata, si concentra la parte finale del Tyrrhenian link - il doppio cavo sottomarino al centro del Mediterraneo che trasporterà l’energia elettrica prodotta in Sardegna nel resto della Penisola - con due stazioni elettriche che andranno a sommarsi alla centrale attuale. «L’ennesimo atto di arroganza, Terna sta dichiarando guerra ai sardi», denuncia il comitato cittadino nato in difesa del territorio che annuncia la creazione di un presidio fisso nel cuore della campagna selargina.

La storia

Non è servito neanche il “no” alla vendita del terreno da parte del proprietario, Gianluca Melis, che insieme alla sorella e al fratello ha ereditato un fazzoletto di terra produttiva nella località di Su Pardu, acquistata dal nonno cinquant’anni fa, poi passata in mano al padre. «Per noi ha un valore affettivo», ribadisce il proprietario, «per questo abbiamo deciso di non vendere, ma Terna sembra che se ne freghi della nostra volontà. Dobbiamo ribellarci, altrimenti mangeremo pale eoliche», il suo appello mentre cercava di difendere gli ultimi ulivi.

Le ruspe ieri hanno raso al suolo tutto. «Questa è l’arroganza e la prepotenza di chi non si ferma di fronte a niente, la risposta alla nostra pacifica protesta», urla la portavoce del comitato selargino No Tyrrhenian link, Rita Corda. «La stessa prepotenza di cui si parla nel ricorso al Capo dello Stato presentato dal Comune di Selargius contro il progetto, e dichiarata anche dalla presidente della Regione Alessandra Todde che in più occasioni ha dato ragione alle comunità locali che protestano. Però poi nessuno interviene e si lascia agire Terna indisturbata, tutto questo non è possibile e non è più accettabile. La sovranità popolare, degli enti locali e della Regione autonoma dov’è?», chiede Corda che aggiunge: «Il silenzio e l’assenza delle istituzioni sono diventati insopportabili, la politica non è mai arrivata a livelli così bassi».

Gli ulivi della famiglia Melis sono stati espiantati e - pare - trasferiti in un altro terreno. Nel cuore della notte, oppure all’alba. «Chi non ha niente da nascondere dovrebbe agire alla luce del sole, questa sarebbe una modalità di procedere per l’interesse pubblico?», sottolinea Corda che a nome del comitato chiede: «Dov’è il documento che avrebbe rilasciato la Città metropolitana per autorizzare Terna a espiantare questi alberi dal terreno di Gianluca Melis? Vogliamo vedere quest’autorizzazione».

Il presidio

La lotta continua. Da oggi gli attivisti annunciano un presidio permanente nel terreno di fronte alla stazione di Terna già esistente. «Noi non ci arrendiamo, pianteremo altri alberi, questo diventerà il simbolo della nostra resistenza sarda: metteremo piante di oleandro, timo, lentischio, mandorli, mimose. Chiediamo la partecipazione di tutti i sardi». E aggiungono:« Presenteremo una denuncia ai carabinieri per questo ennesimo sopruso».

