Tyrrhenian Link, nuova protesta contro gli espropri 

Il vero presidio ora si sposta a Selargius. L’obiettivo è rendere ancora più salda l’opposizione al Tyrrhenian Link e alle multinazionali dell’energia.

Domani inizia la veglia che, per due giorni, in località Su Padru, servirà a contrastare gli espropri. Giovedì, infatti, dovrebbero essercene altri e gli attivisti non sono disposti a passarci sopra. Ecco così che dalla Gallura e dal Sarcidano sono attesi i manifestanti che protesteranno assieme ai gruppi locali sotto un’unica bandiera, quella della difesa del territorio. Il presìdio di Sa Barracca a Su Padru inizierà alle 10. Dopo il flash mob in Consiglio regionale, si unirà alla protesta tutta la Rete della Pratobello. Giovedì, pacificamente, si opporranno agli espropri.

Mercoledì 20 novembre, per un esproprio, si era creata non poca tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine: «Nonostante la mobilitazione dei mesi scorsi, i cantieri vanno avanti», è scritto nella locandina che invita i cittadini alla mobilitazione. «Ai proprietari dei terreni di Su Padru che non hanno voluto vendere a Terna per le stazioni del Tyrrhenian Link, è stata notificata la minaccia di esproprio per il 5 dicembre. Continuare a chiedere alle istituzioni non è sufficiente. Metterci di traverso tra gli speculatori e “sa terra nostra” è un dovere, un’opportunità per fermarli. Presidiamo il territorio di Su Padru giorno e notte, questo ricatto non passerà».

