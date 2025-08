Tyrrhenian Link, niente stop: no alla richiesta del Comune 

Nessuna sospensione al contestato Tyrrhenian Link. Il verdetto del Consiglio di Stato è stato ufficializzato pochi giorni fa con la pubblicazione del documento: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - presentato lo scorso anno dal Comune di Selargius tramite un suo legale - viene «dichiarato irricevibile e inammissibile». Decisione che prende in considerazione anche il ricorso ad adiuvandum proposto a maggio da Agostino Atzeni, uno dei proprietari dei terreni espropriati da Terna nella campagna selargina - nella località di Su Pardu - e alla guida di uno dei due comitati cittadini No Tyrrhenian link.

Diciotto mesi

Il ricorso era stato notificato al Consiglio di Stato il 9 febbraio 2024. Nella lunga relazione del legale incaricato dal Comune - l’avvocato Giovanni Dore - si parlava di «eccesso di potere da parte di Terna», e si ricordavano le diverse note, osservazioni e richieste di modifica presentate dal Comune che «non sono state prese in considerazione». Inoltre «è stata scelta una porzione di territorio agricolo, mentre il sindaco ha più volte sottolineato che l’intervento avrebbe potuto essere localizzato in altre aree già a destinazione industriale o per servizi generali, senza compromettere i terreni agricoli dei privati».

L’azione legale partita da Selargius però è ritenuta tardiva dal Consiglio di Stato, che - senza entrare nel merito delle motivazioni della richiesta di sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’ambiente - evidenzia anche che lo strumento del ricorso straordinario non è utilizzabile in materia energetica, e che l’unico tribunale competente è il Tar.

Il rigetto frena la battaglia legale, ma non la mobilitazione degli attivisti impegnati da oltre due anni contro il progetto del doppio cavo sottomarino - con due stazioni elettriche concentrate nell’agro oltre la 554 - che mette a rischio 17 ettari di campagna produttiva. Sit-in, presidi, proteste infuocate in Consiglio comunale, e iniziative di sensibilizzazione in città così come in campagna. «Ci riserviamo di analizzare nel dettaglio con gli avvocati di riferimento quanto scritto dal Consiglio di Stato», il commento di Agostino Atzeni, portavoce di uno dei comitati contrari nati in città. «Ovviamente non ci fermiamo qui, cercheremo di bloccare qualsiasi opera coloniale arrivi a Selargius e in Sardegna con tutte le nostre forze».

Le reazioni

Dura Giulia Lai, fondatrice del comitato quartese a supporto della lotta, che obietta: «Si doveva impugnare dall’inizio l’autorizzazione del Tyrrhenian Link al Tar. Il ricorso straordinario è stato un rimedio secondario e debole. I Comuni interessati hanno sottovalutato l’enormità del progetto, non hanno coinvolto la popolazione e questo oggi è il risultato: una batosta giudiziaria per i cittadini e il territorio». Sulla stessa linea Rita Corda, a capo dell’altro comitato selargino: «Ribadiamo l'inutilità dell'opera per la Sardegna, simbolo della speculazione energetica sbagliata che Regione e Stato portano avanti ai danni della nostra terra. Questo verdetto, che non entra nel merito, mantiene in piedi tutte le criticità alla base della richiesta di annullamento dell’autorizzazione».

Il sindaco Gigi Concu commenta con cautela la decisione: «Mi riservo di sentire il legale del Comune con cui, dopo un’attenta disamina del provvedimento, valuterò con doveroso scrupolo ogni ulteriore azione da adottare a tutela del territorio».

