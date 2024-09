Tyrrhenian link, la “Rivolta degli ulivi” non si arrende 

Qualcuno la chiama la “Rivolta degli ulivi”. Una protesta e un presidio permanente che finora non è riuscita a fermare il Tyrrhenian link. Tante le piante finora sradicate dalle ruspe. Ma la battaglia di chi non vuol cedere la terra e del Comitato che la appoggia, non si ferma. Una battaglia pacifica, fatta anche di rabbia, a suon di piantine di ulivo che continuano a spuntare su quei terreni che un tempo davano lavoro e ricchezza nelle campagne.

È successo anche ieri mattina: mentre ruspe e operai recintavano l’area interessata al mega progetto, il Comitato “No Tyrrhenian link”, ha ripreso a piantare i suoi ulivi lungo i confini. «Siamo arrivati all’assurdo», dice Rita Corda, portavoce del Comitato. «La nostra è una protesta pacifica, siamo soli in questa battaglia a difesa della terra e dell’ambiente. Stiamo piantando alberi per opporci ai lavori di Terna. Ci sono i giovani che da quasi tre mesi stanno presidiando il territorio cercando di difendere un terreno sottoposto a un esproprio forzato. Anche oggi siamo in tanti: Maurizio, Sandro, Elena, Silvia, Genoveffa. Diciamo no alla speculazione energetica. E diciamo no», chiude Rita Corda, «al Tyrrhenian Link».

È una battaglia che su questi terreni, tra Selargius e Settimo San Pietro, non lontani dalla statale 387, va avanti da tantissimi mesi. A luglio sono stati espiantati sei ulivi. E da allora la risposta del Comitato va avanti piantando altri alberelli: uomini e donne al lavoro come ieri mattina con badili e piantine.

qui, dove, insieme ad altri ettari di campagna coltivata, si concentra la parte finale del Tyrrhenian link, il doppio cavo sottomarino al centro del Mediterraneo che trasporterà l’energia elettrica prodotta in Sardegna nel resto della Penisola, con due stazioni elettriche che andranno a sommarsi all’attuale centrale. Non è servito neanche il “no” alla vendita dell’appezzamento da parte del proprietario, Gianluca Melis, che insieme alla sorella e al fratello ha ereditato un fazzoletto di terra produttiva nella località di “Su Pardu”.

Le ruspe del cantiere non fermano i lavori di recinzione dell’area. I ricorsi sono stati tanti. Il cantiere però va avanti.

