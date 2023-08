Tyrrhenian Link, la Regione dice sì 

Il sì della Regione al Tyrrhenian Link alla fine è arrivato. Ieri il via libera in Giunta all’intesa con Terna per tre importanti interventi «che consentiranno di aumentare l’efficienza della rete elettrica regionale e nazionale, favorendo al contempo lo sviluppo e l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili», fanno sapere dalla società guidata da Giuseppina Di Foggia.

L’iter

Di fatto, uno step decisivo che avvia la fase finale dell’iter autorizzativo delle tre opere in corso presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, frutto della collaborazione istituzionale tra Terna e la Regione Sardegna. Nello specifico - spiegano dai vertici di Terna - il progetto traccia circa 480 chilometri di elettrodotto sottomarino da 3,7 miliardi di euro che collegherà Sicilia e Sardegna: dall’approdo del cavo a Terra Mala, a Quartu, i cavi interrati percorreranno prevalentemente strade già esistenti per circa trenta chilometri, lasciando inalterati ambiente e paesaggio, fino ad arrivare a Selargius, dove sarà realizzata la stazione di conversione accanto alla stazione elettrica già esistente.

Comuni interessati

L’opera diventerà realtà nel 2028. Diversi i Comuni sardi coinvolti dal passaggio del cavo interrato, tutti nell’area metropolitana di Cagliari: Maracalagonis, Quartucciu, Quartu, Settimo San Pietro e Sinnai.

La decisione improvvisa ha ovviamente spiazzato le opposizioni in Consiglio regionale. «Un atto inatteso che contraddice quanto affermato dalla maggioranza durante l’incontro con i comitati qualche giorno fa», il commento dell’esponente e capogruppo dei Progressisti Francesco Agus.

Contrari

Intanto, continua la battaglia di diversi Comuni contro l’intervento di Terna. Fra questi c’è Selargius, dove proprio pochi giorni fa una delegazione del comitato cittadino “No Tyrrhenian Link” ha incontrato il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis per tentare di bloccare la realizzazione di due stazioni elettriche nelle campagne della città. «L’agro non va sacrificato, lavoreremo insieme per difenderlo e salvaguardarlo», l’impegno preso da Melis.

Selargius

«Come gruppo politico», dice Melis riferendosi al movimento civico Prima Selargius che da mesi si è unito con l’Udc, «vogliamo vederci chiaro prima che tutto venga definitivamente approvato e realizzato». E aggiunge: «Sto lavorando affinché si costituisca un commissione consiliare che, con il contributo di maggioranza e opposizione in Consiglio, approfondisca i dettagli del progetto. Si cercherà di capire insieme cosa sia giusto fare per il bene del nostro territorio, e a quello ci atterremo», conclude Melis.

Il comitato

Fra i presenti all’incontro la portavoce del comitato cittadino Rita Corda: «Com’è possibile ignorare un progetto che disegna lo sviluppo dell'agro con possibilità di sviluppo turistico-ambientale? Com'è possibile dimenticare le colture locali, la api e tutto ciò che ne deriva? E’ un’autentica vergogna».

