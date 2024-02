Tyrrhenian link, la protesta non si placa 

«Il Tyrrhenian link di Selargius sta diventando una vergogna nazionale, noi protestiamo per bloccare tutto ma Terna continua come se niente fosse».

Il comitato cittadino nato contro l’intervento di Terna nell’agro, torna all’attacco, e - dopo il recente affidamento dell’appalto da quasi 30 milioni delle stazioni di conversione, compresa quella di Selargius - annuncia per sabato un sit-in di protesta in campagna, chiamando a raccolta gli altri comitati dell’isola «nati contro la speculazione energetica».

La mobilitazione

Manifestazioni, proteste, un presidio permanente, e per ultimo il ricorso al Capo dello Stato sembrano restare inascoltati, tanto che l’iter per realizzare le due stazioni elettriche nella località di Su Padru non si ferma. «L'attacco alla nostra terra continua, con gli speculatori che proseguono nei loro progetti di ricatto e occupazione dei territori», sottolinea la portavoce del comitato selargino Rita Corda. «Nelle campagne di Selargius, nella zona dove dovrebbero nascere le stazioni del Tyrrhenian link, stanno aprendo i primi cantieri preliminari all’opera, dall’espianto di ulivi e altri arbusti al cantiere archeologico (da parte di un'azienda privata che lavora per Terna)», sottolinea Corda. «Vedremo trasformate le zone agricole forestali in zone industriali, modificando negativamente e irrimediabilmente il nostro territorio e di conseguenza la nostra cultura. Ci vedremo negate le possibilità di produrre cibo e scegliere per le terre che viviamo quotidianamente. Nonostante le proteste del comitato, il ricorso del Comune, le manifestazioni alla Regione e tante altre forme di dissenso, Terna continua imperterrita».

L’appalto in corso

Nei giorni scorsi è stato affidato l’appalto per la realizzazione delle quattro stazioni elettriche di conversione, fra le quali quella di Selargius dove ne è prevista anche un’altra di accumulo. «Ho chiesto spiegazioni a Terna e mi hanno rassicurato sul fatto che non sta per partire nessuna opera», chiarisce il sindaco Gigi Concu. «Il recente affidamento comprende anche la progettazione esecutiva ancora da definire, il progetto verrà poi trasmesso a tutti gli enti competenti. Per quanto riguarda gli ulivi va precisato che si tratta di alberi espiantati da terreni recentemente acquistati da Terna, e che saranno concentrati in un unico lotto dove nascerà un uliveto di 270 alberi. Un’azione agricola quindi, e non industriale, in ogni caso continueremo a vigilare su tutto quello che succede nel nostro territorio», assicura il sindaco.

Il sit-in

Intanto per sabato il comitato annuncia un sit-in a Su Padru. «Questo è un problema che riguarda le campagne di tutta la Sardegna: oggi a Selargius, domani in qualsiasi altra parte dell'Isola. Per questo chiamiamo a raccolta tutti coloro che vogliono difendere la propria terra», l’appello di Corda. La manifestazione è fissata per sabato alle 9,30 nel presidio “Sa barracca de Su Padru”, lungo la strada di campagna che porta al campo di tiro a volo di Settimo.

