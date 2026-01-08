Tyrrhenian link, la posa dei cavi sotterranei paralizza la Provinciale 15 

Resteranno fino all’inizio di luglio, sulla circonvallazione Maracalagonis-Sinnai-Settimo San Pietro, le ruspe per la messa in opera dei cavi dell’elettrodotto interrato “Tyrrhenian west link”, se i tempi previsti saranno rispettati. Ieri sono comparse nei primi 200 metri all’altezza della rotonda con svincolo per Sinnai. Risultato: traffico a senso unico alternato tra lunghe code, disagi e sconcerto degli automobilisti. E con parte del traffico che ha iniziato a riversarsi nel centro abitato di Settimo, aggravando ancora i disagi nel tratto della Provinciale 15 che porta alla zona industriale e a Selargius.

L’ordinanza sulla circonvallazione è della Città metropolitana. «Considerato che dal progetto esecutivo si evince che il tracciato dell’elettrodotto si sviluppa pressoché all’interno delle corsie di marcia della circonvallazione», si legge nell’ordinanza, «si precisa che per esigenze costruttive dovranno essere chiuse al traffico le corsie oggetto di scavo per tratti di circa metri 200 opportunamente distanziati, istituendo il senso unico alternato gestito da semafori, movieri e segnaletica stradale, con permanenza del cantiere dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17».

Per il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale di Sinnai, la presenza dei semafori «comporta problemi al traffico che da Sinnai è diretto verso Cagliari. Tanti automobilisti, per superare l’ostacolo e le code ai semafori volanti, hanno già deciso di riversarsi sull’abitato di Settimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA