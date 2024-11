«Tyrrhenian Link, la lotta continua» 

Lo sgombero del presidio nell’agro di Selargius non ferma la lotta contro il Tyrrhenian Link. All’indomani dell’operazione delle forze dell’ordine che ha spazzato via tende e accampamenti in aperta campagna, insieme ai tanti ulivi piantati in questi mesi di protesta, attivisti e ambientalisti contrari al progetto di Terna non si rassegnano e pianificano nuove iniziative per tentare di fermare i lavori di Su Padru, a Selargius. «Aver subito questo sgombero non ci farà tornare indietro di un passo, continueremo a lottare perché quelle terre sono nostre», sottolinea Giulia Lai, legale di riferimento dei gruppi e dei comitati anti-speculazione energetica insieme all’avvocato Michele Zuddas.

Lo sgombero

Mercoledì mattina l’arrivo delle ruspe, scortate da decine di poliziotti coordinati dalla Digos che hanno eseguito un ordine di sequestro preventivo dell'area disposto dal Tribunale. Sullo sfondo c’è un’inchiesta per occupazione arbitraria di terreni, violenza privata e danneggiamento, nata dalla querela presentata da Terna il 16 ottobre scorso, quando gli attivisti “No Tyrrhenian Link” - secondo le accuse - hanno invaso l'area del cantiere dove si vuole costruire una delle due centrali in progetto. Ma anche l’esito negativo al ricorso contro l’esproprio coattivo presentato dal proprietario del terreno dove cinque mesi fa è nato il presidio La rivolta degli ulivi, Gianluca Melis. Lì dove da mercoledì regnano le transenne di Terna.

Avanti tutta

Adesso il fulcro della battaglia contro la dorsale elettrica che - passando per il Mediterraneo - collegherà la Sardegna con il resto della Penisola, diventa il presidio di resistenza di Su Padru, davanti a una vigna sotto esproprio. A due passi da dove sono previste le altre due centrali Terna come approdo finale del Tyrrhenian link. Ieri l’assemblea organizzativa accanto alla chiesa campestre di San Giovanni, lungo la strada che conduce a Settimo San Pietro. Posizione decisa all’ultimo per consentire a tutti di partecipare. «Le strade di Su Padru sono bloccate dalla Polizia, l’agro è militarizzato», denunciano gli attivisti, una cinquantina quelli presenti alla riunione per decidere le nuove modalità di lotta. Fra loro c’è anche chi vive e lavora oltre la 554: «Non è tollerabile sentirsi quasi sequestrati senza aver commesso nulla». Nei prossimi giorni - annunciano i No Tyrrhenian link - verranno organizzate ulteriori iniziative di protesta nel territorio - pacifica assicurano - e contro politica regionale e locale.

Il fronte

Al loro fianco ci sono Giulia Lai e Michele Zuddas, legali di riferimento e anche loro da mesi sul fronte contro la speculazione energetica nell’Isola. «Lo sgombero si sta concludendo in queste ore e tutta l’area in possesso di Terna è stata messa sotto sequestro preventivo, con 8 persone denunciate», dice l’avvocata Lai. «Ma noi continueremo a insistere affinché si concludano le indagini a carico di Terna perché ha violato tutte le norme sul dibattito pubblico, e attendiamo di conoscere la decisione sul ricorso al Capo dello Stato. Abbiamo inoltre ritirato tutte le copie in ordine all’accesso agli atti presso il Ministero e i Comuni interessati. Non ci sono state consegnate invece quelle dei verbali sulle trattative intercorse sulle compensazioni, perché Terna si è opposta sostenendo che sono “trattative private”. Ora – conclude l’avvocata – non rimane che aspettare che sia il pm a chiedere il sequestro di questi verbali, così come previsto dal codice di procedura penale».

