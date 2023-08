Tyrrhenian Link, la battaglia non si ferma 

Il sì della Regione a Terna - con il recente via libera all’intesa - non frena la battaglia contro il Tyrrhenian Link, almeno non a Selargius dove da tempo si sta cercando di frenare il progetto che prevede la realizzazione di due stazioni elettriche nell’agro della città.

La battaglia continua

In prima linea c’è il comitato cittadino “No Tyrrhenian Link”. «Un progetto consentito da un Governo con metodi coloniali, e da una Regione autonoma che pur avendo strumenti speciali non ha difeso la Sardegna», commenta la portavoce Rita Corda. «La Regione ha firmato l'intesa prima ancora che il Consiglio comunale di Selargius approvasse la convenzione e il protocollo. Ma noi non ci rassegniamo a questa storia, resta il ricorso al Tar da praticare, la denuncia alla Procura contro chi non ha rispettato la legge nel procedimento amministrativo, e resta l'occupazione delle terre. Il comitato», aggiunge la portavoce «ha operato tardivamente perché tardivamente siamo entrati in possesso di informazioni utili. L'unione con gli altri comitati è fondamentale anche perché l’intesa col Tyrrhenian Link vanifica ogni altra moratoria per il resto delle pale eoliche. La rivolta deve diventare regionale, della popolazione sarda contro la Regione e contro il Governo. Il Tyrrhenian Link», conclude, «non passerà”.

Minoranza agguerrita

Sulla stessa linea i gruppi di minoranza in Consiglio comunale, con tanto di commento dopo la presa di posizione del presidente dell’assemblea civica Tonino Melis che ha annunciato una commissione consiliare per approfondire il progetto e decidere insieme cosa fare. «La dichiarata apertura del gruppo politico al quale appartiene il presidente del Consiglio comunale non può non essere colta che favorevolmente», le parole del consigliere Franco Camba a nome della minoranza. «Da mesi chiediamo il coinvolgimento della massima assemblea cittadina per un confronto sull'impatto che avrebbe su Selargius l'intervento di Terna. Per due anni la pratica è stata seguita esclusivamente da un dirigente comunale e da una componente dello staff del sindaco, senza aver dato neppure una minima comunicazione al Consiglio comunale. Concordiamo con il presidente Melis quando dice che bisogna vederci chiaro. Per questo i gruppi di minoranza gli proporranno un documento da portare nella prossima riunione del Consiglio comunale per definire un impegno condiviso a tutela del bene per il nostro territorio», annuncia Camba. E sulla decisione della Regione aggiunge: «Siamo convinti che la Giunta regionale abbia perso una preziosa opportunità per far valere i diritti dei sardi».

