Tyrrhenian link, la baracca torna nuova 

La sede simbolo della campagna contro il Tyrrhenian link sarà ricostruita. Sa Barracca de Su Pardu, a Selargius, oggi sarà rimessa in piedi dopo che, l’altro ieri, era stata distrutta da un incendio. Sul movente sono in corso indagini, ma è facile immaginare che gli autori non siano d’accordo con la battaglia contro il maxi-cavo.

La ricostruzione

Chi invece il Tyrrhenian link non lo vuole a prescindere è pronto alla ricostruzione. Gli attivisti si rivedranno nella campagna di Su Pardu verso le 10 per poi iniziare l’intervento. Già ieri sera si stavano adoperando a portare nella campagna tutti gli arnesi e i materiali. In un primo momento era stata messa in discussione la ricostruzione nell’area in cui Terna ha deciso di far passare il cavo, ma alla fine Sa Barracca sarà ricostruita proprio in quel punto, a Su Pardu.

L’incontro

Questa mattina, dopo la ricostruzione, ci sarà un momento di riflessione sulla battaglia contro il Tyrrhenian link e la speculazione energetica in generale. Non per caso a Selargius sono attesi esponenti dei comitati da tutta l’Isola e, in ogni caso, esponenti della Rete Pratobello e del Presidio del popolo sardo, i gruppi che da sempre si battono contro la speculazione energetica. «I simboli sono sacri e vanno tutelati», dice Davide Meloni, del comitato di Uta. «Ricostruirli vuol dire ripartire, dando nuova linfa alle idee e spirito alla battaglia». Francesca Olla, consigliera comunale d’opposizione a Selargius che, nella scorsa primavera, fece pressing in affinché presentasse la richiesta di sospensiva contro le autorizzazioni a Terna, spera che si riesca a vincere la battaglia anche per le vie legali. Sospensiva di cui si è avuta conferma giovedì in Consiglio comunale.

La battaglia

Dal Tyrrhenian link a quella per la legge di Pratobello contro la speculazione energetica. In tutta l’Isola associazioni e comitati stanno riorganizzando la mobilitazione, facendo il punto della situazione alla luce delle imminenti scadenze. La prima è quella legata ai sessanta giorni di cui dispone il Governo per impugnare la legge sulle aree idonee approvata il 5 dicembre dal Consiglio regionale. In tal senso la scadenza è già fissata al 5 febbraio del 2025. Sarà quella la chiave di volta dell’intera partita politico legislativa sulla gestione della vicenda legata all’invasione eolica e fotovoltaica della Sardegna. Il Governo potrebbe decidere, però, di impugnare la legge già prima della scadenza, anche per dare un chiaro segnale alle altre Regioni italiane che si accingono ad approvare questa normativa. La Sardegna diverrebbe dunque la prima Regione a vedersi impugnata la norma costringendo le altre Regioni ad adeguarsi agli eventuali rilievi del Governo in sede di ricorso costituzionale.

