Tyrrhenian link, interventi sotto costa per il supercavo 

La comunicazione della Guardia costiera e della capitaneria di porto è arrivata: da lunedì al 28 febbraio la società Sub Service di Mogoro dovrà effettuare dei lavori di bonifica bellica subacquea davanti a Terra Mala, in territorio di Quartu. Di certo non è scritto nelle carte che autorizzano l’intervento, ma è certo che l’azione dei sommozzatori è preliminare all’inizio dell’attività del Tyrrhenian link, il grande cavo che dovrà trasportare sulla terra ferma l’energia prodotta in Sardegna. Nella zona non si potrà navigare, sostare, ancorare con qualsiasi barca, da diporto o ad uso professionale; svolgere immersioni subaquee; effettuare attività di pesca. Il blocco per un periodo così lungo non è passato inosservato agli attivisti che si oppongono al grande cavo: «La battaglia continua».

L’agenda

Mercoledì prossimo, intanto, la Consulta dovrà esprimersi sulla moratoria ma, nell’imminente, c’è la questione dei trasporti delle pale da affrontare. L’altro ieri, alla fine, le enormi testate d’acciaio non si sono mosse dal porto di Oristano. Era previsto un trasporto dal molo, con tanto di blocco delle strade principali dell’Isola, per una destinazioni ufficialmente sconosciute. Il presidio del popolo sardo, con i suoi rappresentanti, ha atteso l’uscita dei maxi-tir fino all’alba, ma non c’è stata. E non dovrebbe esserci fino a lunedì, quando i blocchi stradali notturni disposti dall’Anas riprenderanno ad essere esecutivi.

La partita

Dopo i flash mob di Capodanno a Cagliari e le manifestazioni al porto di Oristano, gli attivisti non abbandonano il campo. Nei prossimi giorni sono previsti una serie di incontri per fare il punto della situazione. Oggi a Telti, alle 16, si tiene un’assemblea pubblica sul tema “Il danno è per tutti: la morte della terra!”. «Sei anche tu tra i possibili espropriati? Agricoltori, allevatori, apicoltori, artigiani, aziende agro alimentari, operatori turistici, operatori edili, agenzie immobiliari, studi tecnici, commercianti e cacciatori: tutti saremo danneggiati», è scritto in una locandina, «anche chi vende il terreno!». Intervengono l’avvocato Michele Zuddas, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu e Maria Antonietta Pirrighile del comitato gallurese. La vicenda delle aree idonee sarà tra i primi temi che animerà il dibattito. Coordina l’architetto Maria Paola Cau.

I temi

Il 14 gennaio, mercoledì prossimo, la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla moratoria. Se la Consulta decidesse comunque di andare avanti col pronunciamento, nel dispositivo-sentenza potrebbero essere avanzate delle valutazioni che imporrebbero sia alla Regione Sardegna che alle altre regioni l'obbligo di uniformarsi a una eventuale sentenza costituzionale. Ed è evidente che il mancato utilizzo della norma statutaria urbanistica di rango costituzionale sottopone la stessa legge sulle aree idonee a un giudizio costituzionale che per molti è già segnato. C’è poi un’altra scadenza, quella legata ai 60 giorni di cui dispone il Governo per impugnare la legge approvata il 5 dicembre dal Consiglio regionale. In tal senso la scadenza è già fissata al 5 febbraio del 2025. Sarà quella la la chiave di volta dell’intera partita politico legislativa sulla gestione della vicenda legata all’invasione eolica e fotovoltaica della Sardegna. Il Governo potrebbe decidere, però, di impugnare la legge già prima della scadenza la legge anche per dare un chiaro segnale alle altre regioni italiane che si accingono a varare tale normativa. La Sardegna diverrebbe così la prima Regione a vedersi impugnata la norma, costringendo le altre regioni ad adeguarsi agli eventuali rilievi del Governo in sede di ricorso costituzionale».

La Pratobello

Il rischio è che la Regione Sardegna possa restare del tutto scoperta sul fronte dell’urbanistica non è da escludere. Di fatto, lo sarebbe con l'impugnativa e la bocciatura delle norme regionali, e anche in virtù dei grandi varchi lasciati aperti dalla legge sulle aree idonee. A quel punto, la proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da 210.729 cittadini ritornerà prepotentemente al centro della scena politica.

