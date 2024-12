Tyrrhenian Link, il presidio non si ferma 

La protesta contro il Tyrrhenian Link non si ferma. Neppure dopo le manifestazioni e lo sgombero dei manifestanti dei terreni interessati al passaggio dei cavi, in territorio di Selargius. Il presidio in territorio de Sa Barracca de su Padru prosegue, contro l’esproprio di un’area simbolo della protesta.

Gli attivisti hanno preso una pausa di riflessione sulle iniziative da portare avanti. In Consiglio comunale la consigliera Francesca Olla, che guida la protesta contro il maxi-cavo dagli albori, rilancia: «È in corso l'iter autorizzativo per la costruzione di 17 aerogeneratori eolici tra i Comuni di Sinnai e Maracalagonis. Le opere di connessione dell'impianto al Tyrrhenian Link attraverseranno le campagne di Selargius. Per quale motivo, nelle osservazioni presentate dal Comune di Selargius, non è stato evidenziato che tali opere di connessione investono un terreno gravato da usi civici? Il termine di dieci giorni per rispondere alla mia interrogazione è scaduto e la risposta del sindaco non è arrivata. Per quanto ci si sforzi di pensare bene, "a pensare male spesso ci si azzecca". E lo stesso vale per le decine di sacchi contenenti rifiuti speciali». Nelle campagne erano accatastati dei sacchi contenenti rifiuti speciali dall’estate scorsa.

L’amministrazione è stata avvertita verbalmente, tramite una segnalazione, e poi tramite interrogazione in Consiglio comunale. Ma nessuna risposta sarebbe ancora arrivata.

Il sindaco Gigi Concu però precisa: «Sui rifiuti, anche quelli speciali, abbiamo un accordo da 150mila euro di fondi regionali e comunali all’anno per bonificare le aree», spiega il primo cittadino. «Purtroppo non dipende da questa gestione se le campagne sono in balìa degli incivili, che non sono necessariamente di Selargius. In questi anni abbiamo fatto anzi degli accordi quadro speciali per le bonifiche in campagna, abbandonata da quando non esiste più l’agricoltura come reddito principale delle famiglie». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA