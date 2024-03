Tyrrhenian link, il no di Selargius : «Intervenga il Quirinale  

L’ultima iniziativa è l’incontro in Prefettura a Cagliari, ma alle spalle c’è un anno di proteste e battaglie contro le due stazioni elettriche che Terna vuole realizzare a Su Pardu, nell’agro di Selargius, con il progetto del Tyrrhenian link. Con un ricorso al Capo dello Stato presentato un mese fa e sul quale tutti confidano per bloccare l’intervento, e la speranza di una presa di posizione dei nuovi vertici in Regione per una localizzazione diversa delle centrali.

In prima linea c’è il comitato cittadino, il No Tyrrhenian link composto in gran parte da agricoltori selargini, insieme ai gruppi di minoranza in Consiglio comunale, e da alcuni mesi le critiche e i dubbi sono condivisi da diversi pezzi della maggioranza al governo della città. Tutti convinti che le centrali - una di accumulo e l’altra di smistamento - siano troppo impattanti per la campagna dove già sorge una stazione dell’Enel realizzata negli anni ‘80, e senza nessun beneficio per il territorio.

Di recente anche la Pro Loco di Selargius aveva espresso contrarietà sul Tyrrhenian link. «È un impianto da cui ne dipenderanno altri, la punta di diamante della speculazione energetica: questa è una battaglia in difesa di tutta l’Isola», ribadisce la portavoce del comitato cittadino Rita Corda.

E come lei la pensano in tanti ormai. I motivi della protesta sono gli stessi riportati nel ricorso al Capo dello Stato stilato dall’avvocato Giovanni Dore e presentato per conto del Comune. Nel documento viene sottolineato il fatto che «l’approvazione del progetto presentato da Terna comporterà il sacrificio di una porzione di terreno con destinazione agricola», nonostante «come segnalato dal sindaco di Selargius, lo stesso intervento avrebbe potuto essere localizzato in altre aree con destinazione industriale o per servizi generali».

Inoltre - viene fatto notare nel ricorso - «intorno all’area interessata dal progetto ci sono una zona sottoposta a vincolo archeologico, e un’altra adiacente a rischio archeologico», per questo «sarebbe stato ragionevole eseguire preventivamente gli accertamenti».

