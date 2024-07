Tyrrhenian link, il no di Gavoi  

La battaglia contro le speculazioni energetiche raggiunge anche il consiglio comunale di Gavoi.

In aula lo scorso giovedì si è discussa e approvata con sette voti a favore, tre contrari e un’astenuta, una mozione di protesta proposta dal gruppo di Opposizione Comunidade contro il corridoio elettrico "Tyrrhenian link” e contro l’assalto speculativo energetico di cui è oggetto la Sardegna. Nel corso dell’assemblea animata da diversi interventi fra maggioranza e minoranza sono emerse due vedute diverse rispetto al progetto di Terna in agro di Selargius. Da cui è nato il conflitto fra il comitato e il sindaco Graziano Milia. La minoranza, dopo aver accusato il sindaco di voler rinviare il punto all’ordine del giorno, rivendica il fatto di aver difeso strenuamente il provvedimento. Col capogruppo Luca Sedda e il consigliere Giovanni Cugusi a sottolineare l’importanza di dare un segnale istituzionale, di protesta e resistenza contro l’ennesima servitù e nell’Isola.

Dalla votazione è emersa una maggioranza inedita, con l’assessore Fabrizio Lostia, il capogruppo Domenico Marchi e la consigliera Angela Maria Marchi sulla stessa linea dell’opposizione. Contrari il sindaco Salvatore Lai, l’Assessore all’Ambiente Fabio Nurchi e il consigliere Giovanni Daga. Astenuta la vice sindaca Rosangela Sedda.

E mentre l’opposizione esulta per «il risultato politico conseguito», mostrando «gratitudine verso i colleghi della maggioranza» e proseguendo nella sua «battaglia contro le speculazioni nell’isola» il sindaco Lai non ci sta. E contattato telefonicamente ribadisce: «Sono contrario ad ogni azione speculatoria contro la nostra terra. E non accetto che passi il messaggio opposto»

Da qui le precisazioni: «Dopo le minacce da parte di alcuni comitati al sindaco di Quartu Graziano Milia, sarebbe stata opportuna una forte presa di posizione dai colleghi di minoranza, ma non c’è stata. Per questo sarebbe stato doveroso, in una fase così delicata, lavorare a un atto unico che unisse tutto il consiglio. Un atto che era già pronto ma non abbiamo avuto modo di poterlo discutere insieme». Lo sguardo adesso è al domani: «Nella prossima seduta - conclude il primo cittadino - affronteremo il tema ad ampio raggio, battendoci per avere dei percorsi comuni. Con al centro la tutela del nostro paesaggio ambientale, affinché i sardi scelgano il futuro energetico della propria terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA