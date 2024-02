Tyrrhenian link, il fronte del no si allarga 

La mobilitazione contro il Tyrrhenian link continua e si allarga. Perché insieme al ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il progetto di Terna c’è la protesta - per ora pacifica - di chi quei terreni dell’agro non li vuole cedere per realizzare le due stazioni elettriche. «Vogliamo continuare a lavorare le nostre terre, dei soldi di Terna non ce ne facciamo niente», dice Mariangela Gallus, proprietaria di un lotto a Su Padru.

Il presidio

Pochi giorni fa l’ultimo incontro nel presidio permanente creato nell’agro - in quei terreni sotto esproprio - insieme al comitato cittadino e a tante persone arrivate da tutta l’Isola. Tutti insieme e un unico motto, lo slogan della battaglia contro il Tyrrhenian link: «su sattu depid abarrai sattu». Mobilitazione seguita anche dal blog Nuragic. «Qui c’era una vigna di mio padre», racconta Mariangela Gallus in un video pubblicato dal blog, «ventidue anni fa l’abbiamo recuperata, e proprio qui vogliono realizzare la stazione di smistamento di Terna che ci ha offerto un prezzo irrisorio per l’esproprio, una somma che non ci ripaga nemmeno dei costi sostenuti per l’impianto della vigna. Noi non ce ne andremo, abbiamo creato questo presidio e abbiamo intenzione di mettere i blocchi nelle strade per non fare entrare Terna, e non accetteremo i loro soldi».

Scetticismo

Anche la Pro Loco esprime una serie di perplessità sul Tyrrhenian link. «Selargius non avrebbe alcun vantaggio, solo penalizzazioni. Come le ha avute dalla prima centrale, non solo per il territorio occupato, ma anche per la selva di tralicci grandi e piccoli che hanno invaso l’intero agro», scrivono in un documento condiviso il presidente della Pro Loco, Gianni Frau, il segretario Gigi Ragatzu e i consiglieri dell’associazione. «Selargius diventerebbe il terminale logistico di una colossale speculazione da cui, non solo Selargius ma tutta la Sardegna, avrebbe solo irreparabili danni all’ambiente, senza il minimo vantaggio». La Pro Loco, attraverso un documento ufficiale, chiede al Comune di «intraprendere tutte le azioni tendenti alla salvaguardia del territorio. Sarebbe opportuno puntare su azioni a più largo raggio che mirino ad evitare le speculazioni ipotizzate, unendo gli sforzi con altre entità che hanno già intrapreso iniziative analoghe e coinvolgendo la Regione».

Finanziamento

Intanto è stato firmato tra Terna e Banca europea il contratto per l’ultima tranche da 500 milioni del finanziamento complessivo di 1,9 miliardi di euro per il collegamento elettrico sottomarino Tyrrhenian Link che unirà la penisola italiana alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. La firma è avvenuta in occasione del Forum della Bei in Lussemburgo dove si è tenuto un incontro fra Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, e Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata e direttrice generale di Terna.Il finanziamento ha una durata pari a circa 22 anni dalla prima data di erogazione. Per l'infrastruttura Terna prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa il 50 per cento finanziato dalla Bei. Il Tyrrhenian Link sarà a regime nella sua interezza nel 2028.

