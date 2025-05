Tyrrhenian link, i lavori non fermano la mobilitazione 

Mentre sul fronte quartese i lavori propedeutici per la posa del doppio cavo proseguono - con tanto di modifiche al traffico in via Lungolago Simbirizzi - nell’agro di Selargius per ora il via ufficiale ai cantieri per il Tyrrhenian link è bloccato.

Tutto fermo in attesa delle integrazioni chieste dall’amministrazione di piazza Cellarium sul progetto della stazione di smistamento - una delle due centrali previste nella campagna oltre la 554 - con alcune modifiche comunicate da Terna e sulle quali il Comune vuole vederci chiaro.

Nel frattempo si attendono le risposte mai arrivate sui ricorsi presentati per cercare di frenare l’avanzata del doppio cavo che collegherà l’Isola con la Sicilia. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e la richiesta di sospensiva dell’autorizzazione ministeriale al progetto supportata da una relazione agronomica - richiesta dall’avvocato incaricato dal Comune - che ha fatto emergere rischi per la salute e un possibile inquinamento elettromagnetico causato dalle due stazioni elettriche previste nell’agro.La mobilitazione da parte dei comitati nati in difesa del territorio intanto non si ferma. Convegni, riunioni con vertici del Comune e della Prefettura, e nuove iniziative in programma nell’agro. Domani torna l’appuntamento con le passeggiate organizzate da un gruppo di attivisti: il ritrovo è alle 15, davanti al presidio di Su Pardu ricostruito dopo il rogo, per parlare «e vedere le terre che Terna ci sta rubando», dicono gli organizzatori.

E se da un lato c’è la lotta contro il progetto di Terna, dall’altro c’è l’ondata di progetti elettrici che a cascata cercano di allargarsi nell’agro di Selargius che rischia di trasformarsi - come in tanti da tempo denunciano - in un hub energetico, a scapito di agricoltori e di chi ha scelto l’agro per vivere.

La settimana scorsa l’ennesima richiesta arrivata in Municipio: un impianto di accumulo elettrochimico che da Settimo San Pietro si collegherà - almeno questa è la proposta avanzata da una società italiana - alla rete elettrica di Selargius. «Un progetto che come amministrazione cercheremo di contrastare», assicura il sindaco Gigi Concu.

