Tyrrhenian link, flash mob a Quartu 

Sei giorni di presidio no stop, e ancora nessuna risposta dalla politica sarda. Il comitato No Tyrrhenian link, che da domenica sta protestando contro Terna nel terreno di Su Pardu diventato il simbolo della lotta contro l’assalto energetico a Selargius e nell’Isola, non si arrende. E mentre continua il via vai di persone in arrivo da ogni parte della Sardegna - con nuove piante, cisterne d’acqua, e solidarietà - gli attivisti proseguono la riforestazione della campagna di Selargius con quella che hanno ribattezzato “la rivoluzione degli ulivi”.

La battaglia

«Da giorni chiediamo, ormai invano, alle istituzioni locali e regionali di dirci dove sono finiti gli alberi espiantati nella notte tra sabato notte e domenica mattina scorsi», ribadiscono dal comitato cittadino riferendosi a quello che nei giorni scorsi è successo nel fazzoletto di terra diventato sede del presidio, nella zona agricola scelta come approdo finale del doppio cavo sottomarino che collegherà la Sardegna alla Sicilia. Lì dove rischiano di arrivare altre due nuovi centrali al posto di vigneti e distese di verde. «È da mesi che chiediamo alla presidente Alessandra Todde di esprimersi sul perché la società di Stato, Terna, continui i propri lavori, eseguendo gli espropri, nonostante non si sia svolto il dibattito pubblico con la popolazione e tutti fossero all’oscuro di quanto stava accadendo nel territorio. Lei stessa», dicono, «in una recente intervista, ha ammesso che tutto è stato portato avanti in spregio alle comunità locali e senza il loro coinvolgimento». Il comitato chiama in causa anche il sindaco e il Consiglio comunale di Quartu: «Non hanno ancora dato seguito alla richiesta presentata dal comitato per un consiglio comunale aperto, richiesta protocollata dagli uffici ma rimasta inevasa. Pensiamo che questo silenzio sia gravissimo davanti ad una comunità che protesta e presidia l’agro a difesa dei cittadini che non hanno voluto vendere i propri terreni».

La protesta

Dal presidio di Selargius parte anche l’appello al nuovo sindaco di Cagliari Massimo Zedda, «affinché faccia da interlocutore tra le comunità e le istituzioni locali della Città metropolitana. Lo stesso ente», ricordano i No Tyrrhenian link, «che a giugno ha adottato un ordine del giorno a cui ancora non ha dato seguito, dove si chiedeva un incontro con la presidente Todde e notizie sulla vasca di laminazione da realizzare nell’agro di Selargius e finanziate nel 2019». E sulla protesta in corso nel cuore della campagna selargina aggiungono: «Invitiamo tutti coloro che, non potendo essere presenti ma vorrebbero darci una mano, a piantare un ulivo sul proprio terreno, nei giardini. Noi vogliamo che davanti alla morte dei nostri ulivi si crei una nuova vita».

A Quartu

Oggi la lotta si sposterà per qualche ora anche sul fronte quartese, a Terra Mala, dove è previsto l’approdo del Tyrrhenian link, e dove gli attivisti si sono dati appuntamento alle 11 in via Mercurio per un flash mod. Il senso dell’iniziativa è racchiuso nello slogan che gli attivisti hanno scelto come titolo: “Su mari est su nostu, a foras su cavu”. Una protesta pacifica, assicurano dal comitato delle magliette gialle: «Vogliamo solo riappropriarci del nostro mare, chiunque può partecipare portando con sé costume da bagno, crema solare, gonfiabili, asciugamano e ombrelloni da sole».

