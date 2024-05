Tyrrhenian Link, esposto in Procura: «Stop agli espropri, norme violate» 

Un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari per bloccare gli espropri e la realizzazione del Thyrrenian link nelle campagne di Selargius. L’atto, presentato dall’avvocata Giulia Lai e firmato da Rita Corda e Maria Paola Murgia per i Comitati di Difesa del territorio “No Tyrrhenian Link” di Selargius e Quartu Sant’Elena, che da mesi lottano e si oppongono al progetto di Terna, punta sul fatto che durante la fase del procedimento autorizzativo non ci sarebbe stata una consultazione pubblica. Ieri, in una conferenza pubblica nelle campagne selargine (ha coordinato la consigliera Francesca Olla), l’esposto è stato illustrato ai proprietari coinvolti nell’esproprio.

Regole non rispettate

«Terna ha presentato un progetto di dibattito pubblico mai rispettato», spiega Lai. «Esiste una normativa italiana molto stringente che impone ci sia un’effettiva partecipazione del pubblico e che questa sia preceduta da tutta una serie di informazioni, come affissione di locandine e volantinaggio, che mettano le cittadine e i cittadini a conoscenza degli incontri per la presentazione di un determinato progetto. La popolazione deve essere consapevole di cosa si andrà a fare nei propri terreni, ma soprattutto deve avere gli strumenti per poter contestare e proporre eventualmente alternative».

Scarsa informazione

Per l’avvocata, sul Tyrrhenian Link c’è ancora scarsa informazione. «Terna non ha provveduto, secondo noi, a presentare il progetto in maniera chiara. I cittadini e le cittadine di Selargius e Quartu si sono ritrovati a dover affrontare degli espropri o a vedere il proprio mare interdetto senza esserne realmente consapevoli», ha sottolineato Lai. Il Tyrrhenian Link però è già in fase di realizzazione. La scorsa settimana, in quegli stessi terreni, ci sono stati momenti di tensione tra gli operai e i comitati.

Sulle barricate

«I Comuni devono amministrare con il consenso dei cittadini, a maggior ragione quando il progetto li coinvolge direttamente ed è di grande impatto come questo. L’esposto è uno strumento che i comitati hanno utilizzato per cercare di osteggiare con tutte le loro forze il progetto», ha detto Rita Corda, portavoce del comitato, «ci siamo concentrati sulle osservazioni e sulle opposizioni da fare. Sul litorale per esempio non si tiene assolutamente conto dei danni inestimabili che l’approdo del cavo crea al paesaggio, a un sito preziosissimo e di grande valore ambientale». Ora l’obiettivo del comitato è portare la questione all’attenzione della presidente Alessandra Todde, in vista di una possibile via di uscita che vada oltre Tirreno. «Questa è la nostra ennesima iniziativa, ci piacerebbe fosse l’ultima, ma siamo pronti ad andare avanti. Speriamo che la Regione, d’intesa con il governo, fermi il progetto Tyrrhenian Link».

«Basta propaganda»

«Siamo parti lese e siamo assolutamente contrari a questo progetto: perdiamo non solo la nostra azienda, ma un pezzo della nostra vita creando un grande danno alla natura che ci circonda», ha detto Massimo Corda, proprietario di un’azienda agricola. «Parlare di un progetto che a tutti i costi serve al territorio, perché così usciamo da una crisi energetica, è pura propaganda. Sappiano che ci opporremo con tutti i mezzi».

