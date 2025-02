Tyrrhenian link e polemiche, scontro Comune-comitato sui nuovi espropri di Terna  

Nuovo scontro tra il Comune di Quartu e il comitato locale che si oppone al progetto Tyrrhenian link, il cavidotto che collegherà Sicilia e Sardegna approdando sulla costa quartese in località Terra Mala. A innescarlo il comunicato degli attivisti che l’altro ieri hanno puntato il dito contro l’avviso di esproprio e servitù di passaggio notificato da Terna a decine di proprietari di terreni nell’agro quartese, pubblicato sull’albo pretorio il 31 gennaio.

Il sindaco della terza città della Sardegna Graziano Milia, intervenendo sulla questione, ha bollato come falso l’allarme lanciato dalla presidente del comitato Quartu No Tyrrhenian link, l’avvocata Giulia Lai, che dal canto suo ha replicato confermando sostanzialmente quanto denunciato col comunicato di sabato.

Il sindaco

«Si parla di espropri di terreni privati a favore del progetto Tyrrhenian Link – dice il primo cittadino quartese -, ma in reltà quegli espropri si riferiscono alla servitù di passaggio di una diramazione da elettrodotto in alta tensione esistente nella zona di Santu Lianu, necessaria per alimentare una cabina di trasformazione di nuova costruzione che serve a stabilizzare l’energia elettrica di tutto il litorale e il suo entroterra». Insomma, un’altra infrastruttura energetica di Terna che pur essendo vicina non avrebbe a che fare col contestatissimo progetto del cavidotto che prevede anche la realizzazione di due stazioni elettriche di accumulo e smistamento nell’agro di Selargius.

La replica

Parole a cui l’avvocata Lai, a nome del Comitato, ha replicato così: «Il sindaco di Quartu – sono le sue parole – ancora una volta cerca di manipolare l’opinione pubblica omettendo di informare su quanto accade nel territorio, confermiamo quanto già detto, essendo una delle tante cabine primarie necessarie e funzionali al Tyrrhenian link che si sta realizzando nella stessa zona. Come emerge chiaramente dagli atti». E ribadisce l’appello ai proprietari dei terreni di rivolgersi al comitato per avere un supporto.

La battaglia

Al di là della questione specifica, resta il clima di alta tensione attorno al progetto miliardario di Terna che prosegue spedito. Un piano osteggiato, oltre che dai comitati spontanei sorti negli ultimi anni, anche dall’amministrazione comunale di Selargius, che di recente, attraverso il suo legale, ha presentato un ricorso con una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione per il Tyrrhenian link.

Le ragioni? «È un atto doveroso – aveva spiegato il primo cittadino Gigi Concu -, come sindaco e prima ancora come selargino, alla luce di quanto emerso dalle relazioni degli esperti che parlano di una serie di probabili danni gravi ed irreparabili che verrebbero causati dall’esecuzione dei lavori autorizzati con il provvedimento impugnato. Davanti al rischio di malattie cancerogene dovute ai nuovi campi elettrici e magnetici, di emissioni dannose per uomini e animali, e di tante altre conseguenze anche sulle coltivazioni, non posso tacere».

