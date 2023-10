Tyrrhenian Link, dubbi in maggioranza  

I dubbi aumentano insieme all’esercito dei no al Tyrrhenian Link, in attesa di atti concreti che confermino l’impatto ambientale. Compreso il parere che dovrà dare l’Università di Cagliari dopo la richiesta di supporto contenuta nell’accordo stipulato alcuni mesi fa con il Comune di Selargius, lì dove sono previste due stazioni elettriche in località Su Padru. «Solo allora voteremo contro con convinzione, per ora il mio parere sull’intervento è negativo», annuncia il capogruppo della civica Prima Selargius Andrea Delpin, esponente della maggioranza al governo della città.

La vicenda

I gruppi di minoranza si sono espressi da tempo contro le due stazioni di Terna nel territorio selargino, con tanto di richiesta di revisione del progetto approvata dal Consiglio anche con i voti di una parte della maggioranza presente in Aula. «Mi sono astenuto anche se ad oggi la mia posizione è di contrarietà, attendo però di conoscere ulteriori sviluppi delle trattative fra l’amministrazione comunale e Terna per poter votare con consapevolezza», sottolinea Delpin. A non convincere è anche la compensazione proposta da Terna in cambio del lasciapassare nella campagna ai margini della città: circa 3 milioni per realizzare un parco urbano in via Bixio ed eliminare i tralicci nella zona industriale. «Un’elemosina», dice Delpin, «serve una ricaduta immediata sui cittadini, partendo dalla riduzione dei costi energetici sino alle opere pubbliche: penso per esempio alla messa in sicurezza di impianti sportivi e siti culturali». Pensiero condiviso dal resto del gruppo Prima Selargius, in testa il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis che già alcune settimane fa aveva espresso la sua posizione sul progetto di Terna nell’agro selargino. «Non ci sarà nessuna ricaduta positiva sul nostro territorio, perché dovremmo consentire il Tyrrhenian Link nell’agro?», commenta Melis. «Personalmente resto contrario a quello che ritengo un intervento speculativo», ribadisce, «e sto facendo di tutto affinché su questo tema si lavori tutti insieme, maggioranza e opposizione, per arrivare ad una linea unanime. Lo dimostra il mio voto a favore dell’ordine del giorno che impegna il sindaco a chiedere la revisione del progetto nel tavolo regionale».

Le posizioni

Scettico anche il capogruppo dell’Udc Marco Di Tondo. «Ad oggi il mio parere è negativo: di fatto non abbiamo garanzie che non ci sia un impatto ambientale, e quella zona risulta ancora a rischio idrogeologico», evidenzia. «Oltretutto la compensazione proposta da Terna è ridicola, diverso sarebbe se si abbattesse il costo dell’energia elettrica ai selargini. In ogni caso esprimerò un voto quando ci saranno atti ufficiali dell’amministrazione comunale», aggiunge ricordando gli approfondimenti in corso dell’Università e nella commissione Ambiente, «non mozioni portate in Aula dalla minoranza, tantomeno iniziative dei comitati che protestano».

