Tyrrhenian link, doppio sit-in 

La lotta contro il Tyrrhenian link a Selargius non si ferma. Anzi, si rafforza in vista dei nuovi espropri in programma a dicembre, con il presidio che di fatto continua giorno e notte nell’agro. Lì dove è previsto l’approdo finale del doppio cavo con due stazioni elettriche - una di accumulo e l’altra di smistamento - contestate da agricoltori e comitati contrari alla speculazione energetica.

Le manifestazioni

E proprio nel fine settimana gli attivisti stanno organizzando due iniziative nel centro di Selargius - una sabato e l’altra domenica - divisi dopo la scissione di quello che era il comitato originario nato lo scorso anno contro il progetto di Terna e in difesa dell’agro selargino. Sabato il primo appuntamento, alle 10,30 in piazza Su Mercadeddu, organizzato da una parte di attivisti. “Fermiamo il Tyrrhenian linjìk con un ulivo”, lo slogan usato per l’iniziativa: durante la mattina - spiegano gli organizzatori - «verranno donati alberelli di ulivo alle scuole perché vengano piantati dagli alunni nei cortili, per incontrarci tutti insieme in una grande festa degli alberi al presidio ‘La rivolta degli ulivi».

Domenica stesso posto, ma nel pomeriggio, per l’incontro “De su satu a sa pratza”, organizzato dai componenti di Sa Baracca de Su Padru e del presidio La Rivolta degli ulivi, nato lo scorso luglio in un terreno sotto esproprio. «Sarà un momento in cui discutere in maniera conviviale e rilassata di speculazione energetica e di forme di lotta. È necessario che chiunque diventi partecipe, non solo spettatore della resistenza».

Dalle 16,30 verrà distribuito materiale informativo, ci sarà un confronto anche con altri comitati di zona, con musica e spettacoli dal vivo. «Difendiamo le campagne e la Sardegna», l’appello del gruppo che sta organizzando la manifestazione pacifica in città. «In vista dei nuovi espropri nell’agro previsti il 5 dicembre», aggiungono, «organizziamoci per continuare a difendere il nostro territorio dalle servitù energetiche, e immaginiamo un nuovo futuro per le nostre campagne».

RIPRODUZIONE RISERVATA