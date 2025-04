Tyrrhenian Link, deroga ai rumori  e lavori di notte 

I cantieri già avviati per la realizzazione del Tyrrhenian Link - il cavo elettrico che collegherà via mare la Sicilia alla Sardegna approdando a Terra Mala, in territorio di Quartu, e arrivando sino all’agro di Selargius dove è prevista la realizzazione di due stazioni – potranno superare i limiti massimi di rumore e andare avanti anche nelle ore notturne.

La brutta notizia per gli abitanti della terza città della Sardegna che vivono in prossimità del percorso del cavidotto interrato, arriva dall’ordinanza adottata il 7 aprile dal Comune che ha dato il via libera alla Roda spa – la società che si sta occupando della parte sarda dei lavori per conto di Terna – per derogare a quanto stabilito dal regolamento acustico comunale. Una decisione che non farà di certo piacere ai comitati che si oppongono alla realizzazione del mega progetto ma anche ai quartesi che per un anno – questa la durata prevista per i lavori – saranno costretti a subire forti disagi. Nel documento – firmato dal sindaco Graziano Milia – si pongono alcuni paletti, in particolare il rispetto di tutte le prescrizioni indicate dall’Arpa, tra cui quella di «predisporre le opere di mitigazione provvisorie mobili impiegando le barriere inserite nel calcolo previsionale o, in alternativa, barriere più performanti (se presenti sul mercato) che saranno installate prossimità del front dei lavori». Inoltre per ogni lavorazione «particolarmente impattante dal punto di vista acustico», dovranno essere eseguiti «rilievi fonometrici che verificheranno l’attendibilità delle stime prodotte e la bontà delle opere di mitigazione provvisoria utilizzate». Accorgimenti che, c’è da scommetterci, non basteranno però a evitare nuove proteste.

