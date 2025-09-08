Tyrrhenian link, da Trapani arriva la nave che collegherà  le isole con il cavo sottomarino 

Partenza domenica sera da Trapani, destinazione finale il litorale di Quartu. Lì dove ormai sono partiti i lavori per la posa del contestato cavo sottomarino lungo 480 chilometri che collegherà la Sicilia e la Sardegna. Il Tyrrhenian link, il progetto di Terna diventato un incubo per comitati e attivisti - di Quartu e Selargius in primis - che da tempo combattono contro la speculazione energetica nell’Isola.

L’ordinanza annunciata la scorsa settimana alla fine è stata rispettata. Oltre alla nave che da tempo si sta occupando - prima delle indagini sottomarine, e da alcune settimane della preparazione del fondale nello specchio d’acqua davanti a Terra Mala - da ieri è comparsa anche l’imbarcazione posacavi, mentre mezzi e operai stanno lavorando a tappe forzate nel tratto di costa quartese per costruire l’approdo del doppio che proseguirà poi verso Selargius dove è previsto il punto finale della maxi opera con due nuove centrali elettriche, una di accumulo e l’altra di smistamento.

L’ordinanza della Capitaneria di porto è in vigore dal 2 settembre: vietato pescare, navigare e sostare entro un raggio di 50 metri dal punto di intervento dei sommozzatori - come riporta il documento e viene imposto di stare a più di 100 metri dalla nave Aurora e le altre imbarcazioni coinvolte nell’intervento.

Divieti e regole da rispettare sino al 30 novembre. «Non abbiamo più parole per descrivere quanto sta accadendo», commenta amareggiata Giulia Lai, avvocato e referente del comitato quartese No Tyrrhenian link. «Possiamo solo, ancora una volta, esprimere il nostro dissenso e continuare a sperare che gli organi amministrativi e giudiziari a cui ci siamo rivolti agiscano nel più breve tempo possibile». Preoccupazione condivisa dai residenti del vicino villaggio di Marina delle Nereidi.

Inevitabile l’allarme, e la delusione, anche a Selargius dove è prevista la parte più impattante dell’opera: diciassette ettari di campagna spazzati via per fare spazio alle due stazioni elettriche. «Cosa dovrà succedere ancora perché la gente si ribelli a questo scempio?», il commento di Rita Corda, da oltre due anni in prima linea contro il Tyrrhenian link e fondatrice del primo comitato nato a Selargius per fermare il progetto di Terna. «Un piano annunciato», dice. «I comitati di difesa del territorio No Tyrrhenian link, di Selargius e Quartu, hanno fatto di tutto per impedire l'attuazione di questo scempio», aggiunge Corda. «Purtroppo nulla hanno potuto fare difronte all’indifferenza delle istituzioni locali, della Città metropolitana, e soprattutto della Regione. Tutti», sottolinea Corda riferendosi «a parlamentari, Consiglio regionale e Consigli comunali, hanno mostrato indifferenza, complicità, convenienza e connivenza: una classe politica che non ha adempiuto agli obblighi di legge in difesa delle comunità e dei territori». Nei giorni scorsi era intervenuto anche l’altro comitato selargino rappresentato da Agostino Atzeni, dopo l’annuncio della Regione sul ricorso al Tar contro l’impianto di batterie, ricordando alla governatrice Todde che «oltre a Mogorella esiste anche Selargius da difendere».

