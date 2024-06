Tyrrhenian link, chiesta un’assemblea 

Nuovo pressing dei no Tyrrhenian link, stavolta sul fronte quartese dove è previsto l’approdo del cavo sottomarino che collegherà la Sicilia con la Sardegna, per poi proseguire sino alla stazione di smistamento che si vuole costruire nelle campagne di Selargius. La richiesta è che, anche a Quartu, venga convocato un Consiglio comunale aperto per fare il punto sul progetto contestato da cittadini e attivisti del comitato nato in difesa del territorio.

La richiesta

L’istanza è stata presentata due giorni fa in Comune. «La comunità quartese è in apprensione per quanto accadrà nel territorio dove è previsto l’approdo del cavo sottomarino proveniente dalla Sicilia», scrivono Rita Corda e Maria Paola Murgia, referenti del comitato riferendosi alla località di Terra Mala. «La zona confina con Mare Pintau, inserito tra i siti di Rete Natura 2000 con il recente riconoscimento della bandiera blu. Su tale tratto di mare si affaccia il villaggio di Marina delle Nereidi dove risiedono 120 famiglie, compresa una comunità assistenziale e varie strutture ricettive. É grave», aggiungono, «che centinaia di proprietari di terreni vedranno i propri terreni gravati da servitù per il passaggio del cavo Tyrrhenian link». Nel documento il comitato chiede «all'amministrazione comunale un confronto aperto» - che spetta al sindaco o al Consiglio convocare - «e di esprimersi sulla mancata realizzazione del dibattito pubblico che ad oggi ha estromesso la comunità quartese da una decisione che riguarda il futuro del proprio territorio».

Critiche a Milia e minacce

Il comitato parla poi di silenzio del sindaco sul progetto, anche se di fatto un incontro nel suo ufficio di via Brigata Sassari c’è stato lo scorso 16 aprile. E nel frattempo sono circolate - via chat - critiche e intimidazioni rivolte a Milia da parte di alcuni contrari al Tyrrhenian link, come è emerso di recente in una riunione della Città metropolitana dove tutti hanno espresso solidarietà al sindaco quartese. Un clima di tensione che sinora non ha agevolato un dialogo costruttivo.

No comment

Dal Municipio nessun commento in merito all’istanza presentata dal comitato di Selargius e Quartu. In attesa di capire la posizione della Regione che sinora si è mossa - con un disegno di legge già approvato e una norma urbanistica a cui si sta lavorando - contro l’assalto eolico e fotovoltaico nell’Isola, senza mai però frenare sul Tyrrhenian link. In ballo c’è anche un ordine del giorno della Città metropolitana con cui «si richiede con la massima urgenza un incontro alla presidente della Regione Alessandra Todde» per discutere su impatti ambientali e criticità del progetto di Terna.

