«Tyrrhenian link, campi rovinati dai cantieri» 

«Terna sta causando gravissimi danni al nostro territorio». Nuova denuncia del comitato No Tyrrhenian link di Selargius che sui social torna ad attaccare il progetto che porterà due stazioni elettriche nella campagna selargina - come approdo finale del doppio cavo elettrico che collegherà la Sardegna alla Sicilia.

«I camion del cantiere stanno riducendo in pessime condizioni le vie rurali, con costi di ripristino che ricadranno sulla comunità. Per non parlare dello sfregio ambientale», dicono gli attivisti, «è stata sbancata una collina, cancellando per sempre un tratto di paesaggio e di ecosistema locale». E ancora: «Mentre Terna impunemente continua a devastare le campagne le forze dell'ordine circondano e intimidiscono dei cittadini e attivisti che si erano recati a Sa Barracca de su Padru per una semplice passeggiata e vedere lo stato dei lavori del cantiere», dicono riferendosi all’iniziativa di sensibilizzazione organizzata mercoledì scorso da un gruppo di attivisti. Da qui la richiesta urgente rivolta a sindaco, Consiglio comunale selargino e Città metropolitana di Cagliari di «sospensione immediata dei lavori e la verifica dei danni, la riparazione delle strade, e un’indagine trasparente sull'impatto ambientale». E concludono: il comitato di difesa del territorio - No Tyrrhenian Link, «continua la lotta con le pacifiche proteste, senza lasciarsi intimidire dalle violenti prepotenze autoritarie delle forze dell'ordine inviate dallo Stato italiano».

