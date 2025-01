Tyrrhenian link, attivisti in trincea contro incendiari e speculatori: «La nostra battaglia non si ferma» 

«La lotta non si ferma». Dopo l’incendio che, a Selargius, ha distrutto Sa Barracca de su Padru, gli attivisti e i gruppi contro il Tyrrhenian link fanno quadrato e organizzano le contromosse. Domenica alle 10 è in programma un’assemblea: è possibile che il casolare possa essere ricostruito subito. Lì o in un terreno nelle vicinanze – informa Francesca Olla, consigliera comunale e tra le prime a opporsi al passaggio del maxi-cavo – qualora le condizioni create dal rogo dovessero impedirlo.

La posizione

Sull’attentato di Selargius prende posizione però tutta la costellazione della Rete per la Pratobello. A cominciare dal Presidio del Popolo sardo, il movimento che più di tutti sta facendo sentire la voce della protesta, almeno dall’occupazione del Consiglio regionale in poi: «Chiunque sia il mandante o l’autore, il messaggio ci appare chiaro: la vostra ostinazione ci ha fatto perdere la pazienza. O sloggiate oppure si parte con le maniere forti», è scritto in una nota. «Ma ci appare anche chiara la strada da perseguire. Al cospetto dell’intimidazione, non batteremo in ritirata per paura; al cospetto della brutalità, non cadremo nel subdolo tranello della provocazione violenta. Interroghiamo, con la massima urgenza, le pubbliche autorità su quanto accaduto, quelle stesse autorità che hanno militarizzato il territorio contro cittadini inermi, e le richiamiamo a quella stessa solerzia avuta in difesa di Terna, pretendendo che luce venga fatta».

L’appello

Non basta: «Lanciamo, inoltre, un appello a tutti i prefetti della Sardegna», è scritto ancora nella nota, «al fine di mantenere il conflitto in atto tra cittadinanza e speculazione energetica dentro la cornice della giustizia, dell’incolumità di cose e persone, della libertà di dissenso, di espressione e di critica». L’auspicio del Presidio del popolo sardo, ma anche del Comitato Sarcidano, che ha sottoscritto lo stesso documento, «è che questo appello non risulti vano e che le autorità statali si assumano, finalmente, la responsabilità di attuare tutto quanto in loro potere per evitare che la Sardegna diventi una polveriera pronta ad esplodere di malcontento, un malcontento causato da un’invasione a cui i sardi hanno espresso, e continueranno a farlo, un secco rifiuto con modalità e soluzioni sempre democratiche».

La Pratobello

Il riferimento è alla Legge di Pratobello e alla mancata discussione in Consiglio regionale. Anche le parole del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che non più tardi dell’altro ieri ha affermato di avere molto rispetto delle 211mila firme raccolte dalla Rete l’estate scorsa, non hanno fatto tornare il sorriso agli attivisti.

Niente flash mob

Intanto, dopo il rinvio di sabato, il Presidio del popolo sardo ha fatto sapere che è definitivamente cancellato il flash mob in programma a Villanova Tulo nel week end. (l o. pi.)

