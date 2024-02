Tyrrhenian link, assegnato l’appalto 

Mentre a Selargius continuano le manifestazioni di protesta, il Tyrrhenian link continua a marciare spedito.

Al punto che ieri – proprio mentre il comitato di cittadini che si oppone al progetto di Terna occupava simbolicamente il Consiglio comunale – è arrivata la notizia dell’assegnazione alla Vibrocementi L'Aquila, del gruppo Rainaldi, dell'appalto da quasi 30 milioni di euro per la realizzazione delle quattro stazioni elettriche di conversione previste nel piano, una delle quali sorgerà proprio nell’agro selargino dove ne è prevista anche una di accumulo.

La mobilitazione

Un brutto colpo per i No Tyrrhenian link che ieri sono arrivati in Comune con tanto di striscione per partecipare - come pubblico - alla riunione congiunta delle commissioni Ambiente e Garanzia convocata dai rispettivi presidenti, Alberto Cappai e Franco Camba, proprio per affrontare il tema. Poi la decisione di rimanere a oltranza nella sala del Consiglio comunale in attesa di un incontro con il sindaco Gigi Concu che li ha ricevuti a fine mattina. Il comitato cittadino nato in difesa dell’agro - e contro le stazioni elettriche che Terna vuole realizzare a Su Pardu - continua dunque la battaglia su tutti i fronti. «Hanno iniziato a espiantare oltre 200 ulivi nell’agro, il Comune deve bloccare questo scempio», ha detto la portavoce Rita Corda.

Il sindaco

Un’assemblea permanente durata qualche ora, con il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis presente, poi l’arrivo del sindaco che nei giorni scorsi ha fatto presentare un ricorso al Capo dello Stato contro il progetto: «Stiamo monitorando la situazione», ha detto Concu, «il 2 febbraio Terna ha comunicato l’intervento sulla base di un’autorizzazione della Città metropolitana dove si faceva riferimento all’espianto di 134 ulivi, salvo poi parlare di 200 alberi in un’altra relazione. Si tratta di terreni già espropriati e quindi di proprietà di Terna, in ogni caso abbiamo chiesto subito spiegazioni alla Città metropolitana che ci dovrà rispondere».Il comitato resta in pressing: «Nelle more del ricorso al Capo dello Stato, chiediamo al sindaco di inviare una nota a Terna affinché fermi tutto, almeno sino alle elezioni regionali», dicono.

Il progetto

Ma il progetto che dovrebbe collegare la penisola alle due isole mediante una tecnologia in corrente continua ad alta tensione, attraverso un cavo elettrico sottomarino lungo 970 chilometri, non sembra risentire delle polemiche sarde.

Anzi, tutto pare procedere secondo i piani di Terna: le opere di costruzione della prima stazione di conversione a Eboli (Salerno) sono state già avviate e nei prossimi mesi dovrebbe toccare a Termini Imerese (Palermo) e, appunto, a Selargius. A posare i cavi del Tyrrhenian link sarà invece la nave Leonardo Da Vinci, la più grande al mondo.

