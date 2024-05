Tyrrhenian link, appello ai Comuni 

Il via via di mezzi e vigilanza è all’ordine del giorno, nonostante le manifestazioni e le proteste diventate sempre più frequenti. Di fatto si tratta delle ultime indagini in campagna legate all’iter per il progetto esecutivo del Tyrrhenian link che prosegue, anche in attesa del ricorso al Capo dello Stato presentato dal Comune di Selargius contro la realizzazione del cavo con annesse stazioni elettriche previste a Su Pardu.

«I sindaci coinvolti dall’intervento, insieme alla governatrice Todde, devono fermare il progetto di Terna e salvaguardare il nostro paesaggio», l’ennesimo appello del comitato cittadino nato poco più di un anno fa e di recente allargato anche agli altri Comuni dell’hinterland attraversati dal Tyrrhenian link.

La lettera

Appello alla politica locale e regionale contenuto nella lettera - firmata dalle referenti del comitato Rita Corda e Maria Paola Murgia - inviata nei giorni scorsi ai vertici dei Comuni coinvolti: Quartu, Quartucciu, Selargius, Maracalagonis, Settimo San Pietro e Sinnai. «Terna sta operando nei diversi territori interessati al Tyrrhenian link senza che i Consigli comunali abbiano deliberato l’approvazione del protocollo d’intesa e la convenzione», viene spiegato nel documento. «Questo vulnus democratico non può essere ignorato, bisogna ripristinare le regole della democrazia perché le autorità locali possano esercitare le proprie prerogative attribuite loro dalla Costituzione: l’occasione per rimediare viene offerta a tutti i Comuni coinvolti dal Disegno di legge adottato dalla Giunta regionale, purché la sappiano cogliere».

Appello alla Todde

E ancora: «Ricordiamo inoltre che, in un incontro prima del voto tra una delegazione del coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica, la candidata presidente Todde si dichiarò disponibile a rinegoziare il Tyrrhenian link perché, nonostante condividesse il progetto, ne condannava le modalità di attuazione e la localizzazione dell’infrastruttura energetica in terreni agricoli e aree di rilevanza paesaggistica da tutelare. E successivamente, sempre la governatrice Todde in diverse occasioni pubbliche ha espresso forte condanna sulla speculazione energetica che si sta abbattendo sulla Sardegna. Chiediamo dunque che i sindaci chiedano un incontro con la presidente della Regione per ridiscutere il progetto».

I lavori in corso

Intanto da alcuni giorni – sono in corso gli scavi nella strada Selargius-Ussana, propedeutici - come riporta l’ordinanza della Polizia locale che impone divieti e nuove regole nell’arteria di campagna - «alla progettazione esecutiva dell’elettrodotto in cavo Tyrrhenian link».

Il comitato però non molla, e insiste sperando ancora in un blocco del progetto proposto da Terna. «Anche perché», fanno notare i no Tyrrhenian link, «in Campania, per esempio, attraverso la consultazione popolare sono riusciti a cambiare la zona di approdo. Siamo ancora in tempo quindi, serve però che questa lotta contro la speculazione energetica venga condivisa da tutti, in primis dalle Istituzioni».

