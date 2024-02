Tyrrhenian link, appello a Mattarella 

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Tyrrhenian link è ufficiale. L’ennesimo tentativo per cercare di frenare in extremis il progetto di Terna che per Selargius si traduce in due mega stazioni elettriche - una di smistamento e l’altra di accumulo - nella località Su Pardu, in campagna.

Il ricorso

Nelle scorse settimane era stato il legale incaricato dal Comune, l’avvocato Giovanni Dore, a annunciare in Consiglio i presupposti per l’impugnazione del decreto ministeriale che autorizza l’intervento. Annuncio concretizzato in 24 pagine di ricorso presentato dall’amministrazione di piazza Cellarium.

Nel documento, firmato dall’avvocato, viene sottolineato il fatto che «l’approvazione del progetto presentato da Terna comporterà il sacrificio di una porzione di terreno con destinazione agricola», nonostante «come segnalato dal sindaco di Selargius, lo stesso intervento avrebbe potuto essere localizzato in altre aree già compromesse, con destinazione industriale o per servizi generali». Inoltre - viene fatto notare nel ricorso - «intorno all’area interessata dal progetto ci sono una zona sottoposta a vincolo archeologico, e un’altra adiacente a rischio archeologico», per questo «sarebbe stato ragionevole eseguire preventivamente gli accertamenti».

Il comitato

Esulta il comitato cittadino “No Tyrrhenian link” nato lo scorso anno in difesa dell’agro: «Finalmente le istituzioni hanno ascoltato i nostri dubbi», commenta la portavoce Rita Corda. «Lo stesso ricorso fa riferimento a una serie di criticità che abbiamo sollevato da tempo e ribadito in occasione delle tante iniziative organizzate come comitato: speriamo che serva a bloccare questo scempio di progetto».Battaglia condivisa dai gruppi di minoranza. «Un passo importante dell'amministrazione comunale per cercare di impedire la realizzazione delle due centrali», dice il consigliere Franco Camba, che aggiunge: «è importante ricordare, ad onore della verità, che esattamente un anno fa il sindaco dava ormai per certa la realizzazione delle due centrali». Il riferimento è a due proposte di delibera su protocollo d’intesa e convenzione con Terna zbloccate grazie alla presa di posizione delle consigliere di minoranza Francesca Olla e Paola Maccioni», ricorda Camba, «dando vita al dibattito durato un anno intero».

Il sindaco

A prescindere dall’esito finale, il ricorso è un segnale forte lanciato dal Comune. «Doveroso sia un tribunale a valutare la legittimità del progetto che, come ho più volte sottolineato, parte dal Governo», sottolinea il sindaco Gigi Concu. «La mia priorità è difendere il territorio, ma come ogni altro sindaco non ho il potere per fermare opere calate dall'alto, che la stessa Regione non può bloccare. Il disastro in atto in tutta l’Isola», conclude, «mostra come i primi cittadini siano soli a combattere una battaglia senza armi e senza che un nostro diniego possa cambiare le sorti dei territori che amministriamo». Ora la parola finale spetta al Consiglio di Stato.

