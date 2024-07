Tyrrhenian link, anche a Quartu la cittadinanza dice no al cavo: «Sulla nostra terra decidiamo noi»  

La protesta contro il Tyrrhenian link stavolta arriva sotto il Municipio di Quartu. Un sit-in pacifico per dire - per l’ennesima volta - no al cavo sottomarino che collegherà la Sicilia all’Isola, passando dal litorale quartese sino all’agro di Selargius. Il progetto da tempo è contestato dai territori coinvolti, contrari all’approdo a Terra Mala e alle due stazioni elettriche che si vogliono realizzare nell’agro selargino. «Un’opera imposta da Terna, che trasformerà la nostra Isola in una servitù energetica», ribadiscono i comitati nati in difesa del territorio, che ieri si sono dati appuntamento sotto il palazzo comunale di via Porcu invocando la convocazione di un Consiglio aperto. «Vogliamo un confronto con il sindaco e i consiglieri comunali», chiedono.

La protesta

Striscione giallo d'ordinanza piazzato all'ingresso del Municipio - con la stessa scritta riportata nelle magliette indossate dai componenti del comitato di Selargius e Quartu - insieme a quello di Sardegna pulita tenuto da alcuni sostenitori del movimento e poi appeso nelle inferriate. «La popolazione continua a non sapere cosa sta accadendo nel nostro territorio», le parole di Giulia Lai in rappresentanza degli attivisti quartesi, «c’è un cavo che attraverserà il nostro mare, la bellissima località costiera di Terra Mala, per poi solcare una marea di terreni a cui verrà imposta la cosiddetta servitù di passaggio. Siamo qui perché non riusciamo», dice, «ad avere un confronto con i nostri consiglieri, con il sindaco Graziano Milia da cui vorremmo delle risposte alle nostre istanze».

Voci contro

Davanti al Comune circa ottanta persone in protesta, con il presidio delle forze dell’ordine. «Quest’opera è pensata solo per trasportare l’energia prodotta in Sardegna sino al Nord», spiega Rita Corda, portavoce dei No Tyrrhenian link di Selargius. «Siamo tutti favorevoli alla transizione energetica, con il passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, ma questo non è un intervento utile alla nostra Isola. Lo è solo per gli speculatori che vogliono distruggere i nostri beni identitaria e i nostri paesaggi incontaminati». Presente anche Maria Paola Murgia, referente del comitato quartese e residente nel villaggio di Marina delle Nereidi, a Terra Mala: «Un paradiso, almeno sino a quando non sono iniziati gli interventi legati alla realizzazione dell’approdo del Tyrrhenian link, una vera e propria invasione senza che nessuno di noi fosse stato informato. In Campania e Sicilia hanno localizzato gli approdi nelle zone industriali: lì la consultazione popolare - prevista per legge - è stata fatta, a differenza della Sardegna».

L’affondo

Non sono mancati i riferimenti alla presidente della Regione, Alessandra Todde: «Aveva detto che avrebbe rinegoziato la localizzazione del Tyrrhenian link, stiamo ancora aspettando. Così come aveva parlato di prepotenza di Terna e di corrette istanze dei territori, auspicando una soluzione condivisa». E alla governatrice è rivolta anche la frase riportata in un cartello esposto dagli attivisti: «La terra è dignità dei luoghi, delle persone che vivono quei luoghi, storia e cultura della propria comunità, paesaggio ereditato dai figli e ad essi deve andare».

