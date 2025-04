Tyrrhenian link, altolà da Selargius: «Proposta incompleta» 

I lavori sul fronte selargino dovrebbero entrare nel vivo entro l’estate: Terna vuole realizzare due stazioni elettriche spazzando via diciassette ettari di campagna. Prima - dicono dal Comune - devono arrivare le integrazioni chieste dall’ufficio tecnico di piazza Cellarium dopo l’ultima variante al progetto per la stazione di conversione inviata da Terna. Di fatto è stata comunicata una modifica della superficie in riduzione dell’impianto, ma il Comune ha comunque inviato una serie di contestazioni e richieste di chiarimenti amministrativi e tecnici, chiedendo al Ministero dell’Ambiente lo stop all’intervento compreso di variante. Oltre a una serie di incongruenze negli elaborati, «non è presente nessuno studio ad hoc su campo elettromagnetico per l’impianto in corso di progettazione», una delle osservazioni scritte dall’ufficio tecnico del Municipio. Richieste accolte dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha obbligato Terna a fornire le integrazioni richieste.

Una fase che sembra aver bloccato l’iter dei lavori. Non la pensano così gli agricoltori che lavorano in campagna, tantomeno i comitati No Tyrrhenian link. «A me sembra che i lavori siano iniziati e stiano proseguendo», il commento di Francesca Olla, consigliera comunale di minoranza e componente del comitato selargino. «È da tempo che mezzi e operai incaricati da Terna stanno spianando i terreni espropriati, oltretutto non sappiamo che variante sia stata proposta visto che dal Comune nessuno ci ha inoltrato i documenti. Così come vorremmo sapere cosa sta facendo l’amministrazione per quanto riguarda la cabina Enel che si vuole realizzare sempre nell’agro», dice ancora Olla, «il Consiglio comunale aveva espresso all'unanimità il suo no, ma non è stato presentato nessun ricorso contro l’autorizzazione della Città metropolitana».

Nel frattempo a Quartu proseguono i cantieri propedeutici al posizionamento del doppio cavo che da Terra Mala passerà per le zone del lago Simbirizzi e di via S’ecca S’arrideli. Con tanto di modifiche nella viabilità delle Provinciali 15 e 95, dove in alcuni tratti è previsto - sino al 30 giugno - il senso unico alternato regolato da semaforo.

