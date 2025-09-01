Tyrrhenian link al via, Terra Mala blindata sino al 30 novembre 

“Posa e interro cavo progetto Tyrrhenian Link”: è l’oggetto dell’ordinanza pubblicata ieri sull’albo ufficiale della Capitaneria di Porto di Cagliari. Si parte: dopo lunghi lavori preparatori, a terra e a mare, inizia l’intervento di installazione del cavo elettrico sottomarino lungo 480 chilometri che collegherà Sicilia e Sardegna.

Il cavo

Per essere precisi: connetterà Fiumetorto, nella zona industriale di Termini Imerese, con Terra Mala, sul litorale di Quartu. E da qui si allungherà verso le campagne di Selargius, dove sorge la stazione di conversione sulla quale confluirà l’energia prodotta dalla selva di impianti di rinnovabili disseminati (o da realizzare) in tutta la Sardegna. Una maxi opera di Terna che procede a tappe forzate nonostante le proteste dei comitati locali: la messa in esercizio è prevista per il 2028. E da oggi entra in vigore il provvedimento della Capitaneria che impone regole alla navigazione nel tratto nord orientale del golfo degli Angeli.

L’ordinanza

La Guardia costiera rende noto che «dal 2 settembre (oggi, ndr) al 30 novembre, in ore diurne, la zona di mare antistante la località di Terra Mala, estesa fino alle 12 miglia dalla costa entro le acque di giurisdizione (...) sarà interessata da attività di posa e interro del cavo sottomarino mediante l’impiego di personale Ots (operatore tecnico subacqueo)». nell’ampio specchio di mare compariranno la nave Aurora» e varie unità «Carolina Skiff e Subteco». Per questo sarà vietato, entro un raggio di 50 metri dal punto di intervento dei sommozzatori, segnalato con bandiere, «navigare, sostare, pescare» e portare avanti «ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata». Viene imposto, inoltre, di stare a più di 100 metri dalla nave Aurora e da tutte le altre imbarcazioni coinvolte nell’intervento.

L’opera

L’ordinanza della Capitaneria cagliaritana arriva ultima di una serie emanata nei giorni scorsi dagli omologhi uffici siciliani. Lo scopo del Tyrrhenian Link? Lo spiega Terna: «In Sicilia, in Sardegna e anche in Campania c’è una forte produzione da fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolico, in costante aumento». L’opera «rientra in un contesto in cui le due isole necessitano di un rinforzo di interconnessione verso il continente, anche alla luce (...) del forte aumento di richieste di nuovi impianti rinnovabili alla rete».

