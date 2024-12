Tyrrhenian Link, a Selargius sale la tensione per gli espropri 

A Selargius si alza l’asticella della mobilitazione. Mercoledì, giovedì e venerdì, nelle campagne di Su Padru, si terrà un grande presidio, rafforzato dalla presenza dei comitati e dei coordinamenti per la Pratobello 24.

«Nonostante la mobilitazione dei mesi scorsi, i cantieri vanno avanti», è scritto nella locandina che invita i cittadini alla mobilitazione. «Ai proprietari dei terreni di Su Padru che non hanno voluto vendere a Terna per le stazioni del Tyrrhenian Link, è stata notificata la minaccia di esproprio per il 5 dicembre. Continuare a chiedere alle istituzioni non è sufficiente. Metterci di traverso tra gli speculatori e “sa terra nostra” è un dovere, una necessità, un’opportunità per fermarli. Presidiamo il territorio di Su Padru giorno e notte, questo ricatto non passerà».

Il presìdio di Sa Barracca a Su Padru inizierà mercoledì alle 10. Oltre ai gruppi locali, dopo il flash mob in Consiglio regionale si unirà alla protesta tutta la rete della Pratobello. Insomma, sarà un presidio corposo, che conferma la coesione delle varie anime del movimento contro l’eolico e il fotovoltaico.

Giovedì, pacificamente, si opporranno agli espropri che dovrebbero essere eseguiti per il passaggio del grande cavo sottomarino. Mercoledì 20 novembre, per un esproprio, si era creata non poca tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine, intervenute nelle campagne della cittadina campidanese.

Per fortuna, però, la situazione non è degenerata. (lo. pi.)

