Tyrrhenian link, 56% dell’energia si perde in mare 

Da sempre lo “spacciano” come il cavo per mettere in “sicurezza” elettrica la Sardegna. Nella missione “propagandistica” non si sono mai risparmiati. Per divulgare il verbo da insinuare nell’atavico timore del ritorno alle “candele” o al “buio pesto” della preistoria hanno divulgato a piene mani depliant in quadricromia e spot strappalacrime, modello “mulino bianco”. Qualcuno ci ha pure creduto alle benefiche doti di quel cavo-guinzaglio capace di trasferire, teoricamente, il vento e il sole dell’Isola nel nord Italia. Peccato, però, che la memoria dei report aziendali resta impressa nei “database” delle frasi celebri, quelle che scolpiscono la verità che si vorrebbe in tutti i modi nascondere.

Confessione

L’ammissione, senza appello, è affidata nientemeno che a Giacomo Donnini, il manager che di professione fa il Direttore di “Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale” di Terna S.p.A, il braccio elettrico dello Stato. Il “grigio” silenzio che segna la storia degli uomini “elettrici” è rotto solo quando sulla sponda informativa c’è la rivista che parla ai “padroni”: “ L’Industria Italiana ”. L’intervista all’uomo di Terna irrompe negli annali il 17 gennaio 2023. La premessa è affidata alla risposta di facciata, quella per i sardi “creduloni”: «L’obiettivo principale del Tyrrhenian Link è quello di stabilizzazione e messa in sicurezza della rete, assicurando lo scambio efficiente tra le due isole e tra queste e il Continente». Subito dopo, però, c’è la confessione.

Senza pudore

Spudorata e certificata, anche in assenza di un avvocato: «Collegato a questo, – racconta Donnini – c’è il tema dell’integrazione nella rete nazionale delle fonti rinnovabili. Le aree di approdo dell’opera non sono casuali: sono luoghi dove c’è molta disponibilità di sole e vento». Affermazioni che sono premessa del grande piano di “esproprio” della Sardegna, quello che riguarda la devastazione del paesaggio e dell’ambiente dell’Isola a favore della speculazione energetica.

Lo scippo per il nord

Non si nasconde il manager chiamato a declinare la strategia di Terna: «L’energia delle fonti rinnovabili è per sua natura intermittente e pertanto dobbiamo prevedere un’importante capacità di trasporto: una rete che consenta di prelevarla dove viene prodotta e di portarla dove viene consumata, sostanzialmente quindi da Sud verso Nord, dove si concentra la maggior parte dei consumi civili e industriali. Dobbiamo avere la possibilità di trasferire quest’energia da un’area all’altra in base a disponibilità ed esigenze di consumo». È qui che si consuma il misfatto: portare l’energia eolica e solare della Sardegna nel nord Italia, usando la “colonia insulare” per far girare pale e surriscaldare pannelli cinesi.

Batteria d’Italia

Lo ammette “ apertis verbis ”, con il tatto del peggior colonizzatore, capace di spiegare come quella teoria da “batteria d’Italia” sia una scelta strategica irrinunciabile. Del resto, il portavoce di Terna non svela niente che i sardi più attenti non avessero compreso da tempo, nonostante Governo Draghi e Regione, si siano prodigati per un sostegno bipartisan all’operazione.

Giudice a Berlino

Ora che il piano dispiega tutta la “violenza” espropriativa nelle campagne del cagliaritano, travolgendo posidonia a Terra Mala e ulivi a Su Pardu, emergono analisi e dati che, se ci fosse “ un Giudice a Berlino ”, fermerebbe in un attimo escavatori e navi “posacavo”. Basterebbe aprire lo scrigno tecnico messo nero su bianco dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'elettricità per imporre immediatamente lo stop all’appalto miliardario, visto che stiamo parlando di denaro pubblico, seppur in mano ad una “anomala” società per azioni con un azionariato che va da Palazzo Chigi a via Venti Settembre, sede del Ministero dell’Economia. Soldi pubblici visto che la Cassa Depositi e Prestiti detiene il 29,85% delle azioni, mentre gli “investitori istituzionali” gestiscono il 56,3%. La quota pubblica sarebbe più che sufficiente per porre un quesito blindato alla Corte dei Conti: si è certi che l’analisi dei costi e benefici di questo cavo-guinzaglio sia realmente soddisfatta?

Soldi pubblici

In realtà nessun soggetto “terzo” abilitato al controllo economico-finanziario è stato coinvolto, violando un principio fondamentale: i soldi pubblici, per giunta, prelevati dalle tasche degli italiani attraverso lo smisurato aumento degli oneri di sistema inseriti nelle bollette dell’energia elettrica, non possono essere dilapidati sull’altare della speculazione energetica. Solitamente quando un investimento di quella portata, quasi 4 miliardi di euro, 3,7 per adesso, non ha un giustificato reale beneficio, sia tecnico che economico, bisognerebbe intervenire prima che il misfatto si compia sino in fondo.

Energia persa in mare

Per capire che qualcosa non torna nel Tyrrhenian Link basta analizzare i diagrammi relativi alle perdite di energia elettrica nel trasferimento “sottomarino” riscontrate in tutti i casi di studio oggetto della pubblicazione più autorevole. Lo studio sulle statistiche di utilizzo di cavi elettrici con tecnologia HVDC , High-Voltage Direct Current , ovvero corrente continua ad alta tensione, divulgato lo scorso 16 agosto 2022, non lascia molti margini. Analizzando le perdite statistiche per la conversione e il trasporto di energia con tecnologia HVDC, incrociando i dati con quelli rilevati da alcuni dei principali sistemi di trasporto realmente operativi, localizzati fra Mare del Nord e Baltico, emergono “perdite” di energia in mare spaventose se applicate al caso del Tyrrnenian Link .

Perdite colossali

La base di calcolo si fonda sulle perdite energetiche relative all’energia trasmessa tramite cavo in alta tensione alimentato in “Corrente Continua” (HVDC), su una distanza di trasporto a soli 100 km. In questo caso le perdite, con analoga tecnologia, si posizionano intorno al 5%. A queste devono essere aggiunte perdite di conversione “corrente alternata/corrente continua” che si possono valutare nell’ordine del 4%. Una percentuale di perdita analoga, di un ulteriore 4%, va calcolata anche nella stazione di conversione inversa al punto di consegna.

Affonda il Tyrrhenian link

Se questi dati di base vengono applicati al Tyrrhenian Link il risultato è catastrofico: a fronte di una lunghezza del cavo di 511 Km, da Selargius a Termini Imerese, le perdite sono da ritenersi intorno del 25,6% a cui vanno aggiunte le perdite di conversione nell’ordine del 4% e quella inversa di un ulteriore 4% di perdite. La perdita elettrica complessiva, nel solo tratto Sardegna-Sicilia, arriva, dunque, alla stratosferica percentuale del 33,6%.

Disastro perdite

Se il piano del Tyrrhenian Link dovesse compiersi sino alla seconda “campata” marina, quello verso la Campania, ovvero complessivi 970 Km, le perdite andrebbero statisticamente ad raggiungere la scandalosa cifra del 56,5%. Un vero e proprio disastro capace di far impallidire qualsiasi analisi di costi/benefici, figuriamoci con l’uso di ingenti risorse pubbliche. A questo si aggiunge un dettaglio non di poco conto: l’energia “rinnovabile” che si vorrebbe far transitare nel “cavo-guinzaglio” di Terna avrebbe costi esorbitanti proprio perché proveniente da pale eoliche e distese fotovoltaiche sovvenzionate a spron battuto dallo Stato, sempre con i soldi dei cittadini.

Un bell’affare

Il risultato è semplice: energia costosissima dispersa per il 56% in mare, attraverso un cavo costato 3,7 miliardi, e pagata solo per quella consumata sull’altra sponda del Tirreno. Proprio un bell’affare. Se ci fosse un “Giudice a Berlino” questo “bagno” di denaro pubblico sarebbe fermato senza perdere altro tempo, anche per il palese contrasto con un principio comunitario sacrosanto: l’energia rinnovabile si consuma in “prossimità” del luogo in cui si produce. Una regola che vale ovunque, ma non in Sardegna.

